Transcripción del segundo programa radial Criterio Compartido

La Habana, 8 oct (ACN) Segundo programa radial Criterio Compartido, conducido por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, desde los estudios de Radio Rebelde, el 7 de octubre de 2026, “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

(Versiones Taquigráficas - Presidencia de la República)

Bárbara Betancourt.- Muy buenos días, ¡muy buenos días! Qué placer que esté usted nuevamente en contacto con nosotros, acompañándonos en este esfuerzo comunicacional del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Aquí a mi lado, con muchísimos papeles, como siempre, pero presto a convertir este espacio en esta vía directa de comunicación para que usted exprese sus preocupaciones, también sus criterios y sus soluciones, porque siempre es sabio escuchar.

Buenos días, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Buenos días, Baby; buenos días a nuestra audiencia; buenos días, Cuba, y buenos días a esa gran familia de cubanos y cubanas que somos todos.

Aquí estamos nuevamente para compartir criterios.

Yo quiero recordar, Baby, y señalar que estamos en una semana que mueve los sentimientos de manera particular. Ayer estuvimos en un encuentro con los familiares de las víctimas del terrorismo. Y creo que todavía a esta altura, después de 50 años, estremecen los recuerdos del atentado al avión de Cubana 455. Ni un solo sobreviviente, un vuelo de jóvenes que regresaban victoriosos de una competencia centroamericana.

Quisieron matar la esperanza, quisieron matar el futuro en un hecho de crueldad, en un hecho de vil venganza por parte del imperio. Y todavía indigna la posición de varias administraciones norteamericanas que protegieron a los terroristas en ese mismo país que se atreve a acusarnos de patrocinar el terrorismo, con un cinismo tremendo.

Y esta es también la semana de dos conmemoraciones muy sensibles para la nación: la caída del Che, el Guerrillero Heroico, en Bolivia, el 8 de octubre, y el inicio de nuestras Guerras por la Independencia, el 10 de octubre.

Todas estas fechas nos recuerdan de dónde venimos, por qué luchamos y que esto será, ¡hasta la victoria siempre! Y por eso hay que compartir criterios.

Bárbara Betancourt.- ¡Cómo no!

En ese esfuerzo, decía, se inscribe este espacio donde la agenda la pone la gente, porque estuvimos en un principio, dijimos: “Bueno, en la primera emisión vamos a provocarlos con las Transformaciones”, pero ahora la gente ya está incorporando sus temas con la participación. Me dicen los colegas de Rebelde que a esta hora ya hay más de 30 llamadas, Presidente; pero como usted había dicho, y es una promesa que se va a cumplir, vamos a estar tratando de organizar el programa de manera que en la primera parte podamos dar respuesta a llamadas de la semana anterior. Y usted había dicho que se iban a transcribir, que se les iba a dar seguimiento, y ya hay algunos resultados. Así que le propongo comenzar justamente por eso.

Miguel M. Díaz-Canel.- Bueno, Baby, yo primero quiero agradecer a todos los que han tenido contacto con el programa, a todos los que se han dirigido al programa, porque precisamente de sus inquietudes, de sus propuestas, de sus preocupaciones, de sus insatisfacciones está surgiendo la agenda de este programa. O sea, es una agenda que estamos construyendo entre todos, es una agenda que estamos construyendo con el pueblo. Y yo te decía que en los temas que podemos ir agrupando, porque son tratados en varias llamadas, casi tenemos conformado un menú de temas para ir abordando programa por programa.

Yo quiero decirte que después del primer programa, y será la práctica, todo esto se transcribió y se le entregó a las entidades del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al Comité Ejecutivo del Consejo Ministros. Y ha existido una intensa labor por parte de instituciones partidistas, instituciones gubernamentales, instituciones ministeriales e instituciones de los gobiernos locales donde se han visitado la mayoría de las personas que acudieron a nosotros y se les ha ido dando respuesta. La respuesta no siempre ha llevado una solución, pero sí ha llevado una explicación y, sobre todo, la aclaración de dudas.

Ese día tuvimos veinticuatro llamadas, que correspondieron a veintitrés personas porque Natalia llamó dos veces. No fueron localizadas cinco personas, y aquí quisiéramos hacer un paréntesis, pedirles a las personas cuando llaman que den sus datos para poderlos localizar posteriormente para darles continuidad a sus inquietudes. Fueron visitadas dieciséis personas, a una se le respondió en el programa y están pendientes de visitar dos personas, que son Maby Susel, que va a ser visitada hoy por compañeros del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y Santiago Veloso, que se visitará en los próximos días.

De las llamadas, ocho fueron quejas. De ellas, cinco son con razón, y tres con razón en parte. O sea que las personas tenían razón de alguna manera en los planteamientos que hicieron. Hay nueve que constituyeron inquietudes.

Y los temas fundamentales en los que ya podemos ver hacia dónde están las mayores preocupaciones son los temas de los servicios básicos: agua, electricidad y saneamiento; los temas de la justicia económica, todo lo que tiene que ver con la justicia social desde el tratamiento que demos en la economía y sobre todo en las Transformaciones; la participación ciudadana y el control popular; la equidad social, y aquí, sobre todo, las personas con discapacidad y vulnerabilidad; la producción alimentaria y la soberanía, y la defensa de la soberanía nacional.

Hay que decir que estos son temas que podemos ir abordando particularmente, para abordarlos con más amplitud, en próximos programas. Pero con relación a los servicios básicos, hay un grupo de acciones que se están haciendo con relación a mejorar la electricidad; la transición energética que está protagonizando todo el país; todo un grupo de experiencias que se están tratando de generalizar en la recogida de desechos sólidos, y también en la problemática del agua.

En la justicia económica y social están las acciones que se han previsto para atender diferenciadamente a los jubilados, a los vulnerables, los elementos que tienen que ver con los salarios. Y está el tema de los precios, que es un tema que tenemos que abordar después en un programa particular. Pero yo sigo insistiendo que el tema de los precios no se impone solo topando precios.

Bárbara Betancourt.- Hace falta producción.

Miguel M. Díaz-Canel.- Y sobre todo lo vamos a resolver produciendo y dando más ofertas de bienes y servicios para nuestra población.

Está uno de los temas que es más legítimo, que es cómo participamos todos y cómo controlamos todos las cosas que se van haciendo, y ese es el tema de la participación y el control popular, que yo creo que tendrá un escenario fundamental en la comunidad.

En la equidad social hay todo un grupo de acciones. Hay dos ejes temáticos que tienen que ver mucho dentro de las Transformaciones Económicas y Sociales con la atención a las vulnerabilidades; en la producción alimentaria y la soberanía, tiene que ver con una de las llamadas que nos hicieron, está el hecho de cómo ponemos a producir toda la tierra y cómo somos ágiles en entregar la tierra y en crear alianzas, crear estructuras, sistemas productivos locales entre los actores económicos estatales y no estatales que nos conduzcan a la soberanía alimentaria. Y, bueno, la defensa de la soberanía nacional es la batalla de todos los días.

Hay algunas respuestas que podemos dar específicamente en el programa, porque la mayoría de las personas, o sea, como he explicado, hay dieciséis que se visitaron y se les dio respuesta en sus lugares. Pero, por ejemplo, Esther Terán, que nos llamó desde Holguín, preocupada con algunos problemas que había en su comunidad, de escándalos de motorinas, de acumulación extrema de basura y deficiencia en la distribución de productos de la canasta básica, fue visitada por una comisión que se creó por parte del primer secretario del Partido en la provincia de Joel Queipo y también por el gobernador Manuel Hernández Aguilar.

Crearon una comisión que visitó a la ciudadana, se le dieron un grupo de explicaciones, se le reconoció las problemáticas que ella había planteado, y se le indicó a la Directora de Trabajo y Seguridad Social revaluar el caso de esa persona por ser una anciana que vive sola, aunque está protegida por la asistencia social, pero hoy dentro de las Transformaciones puede recibir otro tipo de prestaciones, de ayudas que amplían esto, y los problemas se están atendiendo.

Tenemos el caso de Juana Pérez, aquí en La Habana, también una persona mayor, con una pensión de 2 000 pesos, con diferentes situaciones de salud, se visitó su domicilio.

Bárbara Betancourt.- Esa es la que decía que no tenía un asistente social.

Miguel M. Díaz-Canel.- Realmente ella tiene un grupo de problemáticas familiares, sobre todo relacionadas con la salud. Su hija planteó que las principales necesidades eran de avituallamiento y una batidora para pasarle los alimentos a su mamá, y eso está siendo objeto de seguimiento por parte de la Dirección Municipal de Trabajo y de Seguridad Social en Guanabacoa, que forman parte de la comisión que la visitó. Se le asignó a un trabajador social, y se le propone que su hija asuma el cuidado de su mamá y sea remunerada para ello dentro de las problemáticas que se plantean en la atención social de reconocer los familiares que son cuidadores de personas en alguna situación de vulnerabilidad.

Tenemos a Pablo León, que es el presidente de la Asociación Nacional del Ciego, del municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Con él primero hubo un encuentro por parte de la Asociación Nacional del Ciego. También hubo encuentros por parte de las autoridades del Partido y del Gobierno en el territorio. Y, como él plantea, hay problemas de funcionamiento de la Dirección Provincial de la ANCI en Ciego de Ávila, pero también en el municipio de Ciro Redondo. Se analizaron esas problemáticas.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que tuvo un encuentro con la Dirección Nacional de la ANCI, ante este planteamiento de funcionamiento creó una comisión que la preside un Viceministro del organismo. Fíjense, aquí se está dando la atención a la gente con funcionarios de alta responsabilidad en el país. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio de participación ciudadana, un ejercicio totalmente democrático, pero, además, un ejercicio de respeto al pueblo, porque se está escuchando al pueblo, se está aprendiendo del pueblo, y además, como pueblo, estamos buscando soluciones.

El Primer Secretario del Partido de Ciego de Ávila y el Gobernador estuvieron en parte de esa discusión. Se entrevistó al ciudadano Pablo León Aguilar en su domicilio, y se han planteado todo un grupo de problemáticas para rescatar y elevar el funcionamiento de la ANCI en la provincia.

Guillermo Rodríguez, una persona con discapacidad severa, total visual, planteó situaciones con el alcantarillado en su cuadra. Se visitó por la Jefa de Recursos Hidráulicos del territorio, en Marianao, Lely Núñez, es un caso que se había visitado en otras ocasiones, pero ya están las órdenes de trabajo para la limpieza de los registros, la desobstrucción con carros de alta presión y la reparación de salideros de la conductora, que son los causantes del problema que él planteaba. Yo te estoy dando un reporte que tengo de hace dos días, es posible que ya hoy eso tenga una solución.

Bárbara Betancourt.- Mire, yo estaba viendo todas las cosas que hemos recibido, los temas que se han recibido en el programa. En el programa anterior usted hacía referencia, aquí mismo ante los micrófonos, después de escuchar lo que le había pasado a Natalia, la de las tierras, ¿recuerda?

Miguel M. Díaz-Canel.- Así mismo.

Bárbara Betancourt.- Que usted dijo: “Pues hoy mismo hay que activar con el Ministerio de la Agricultura para ver qué es lo que pasó”.

Los compañeros de Rebelde estuvieron en la casa de Natalia, Jesús Matos es el periodista que preparó el reporte.

Yo le invito a que escuchemos.

Miguel M. Díaz-Canel.- De acuerdo.

(Reporte desde Radio Rebelde)

Jesús Matos.- Natalia Caridad firmó, por fin, el documento que esperaba desde hacía mucho tiempo. En sus manos sostenía la notificación oficial para recibir tierras en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No era un trámite cualquiera, era la culminación de años de trabajo comunitario, de una red de más de un centenar de patios productivos liderados por mujeres, y de una llamada telefónica que se escuchó en el estudio de Radio Rebelde y toda Cuba durante la primera emisión del espacio Criterio Compartido.

Natalia Caridad.- Yo dije: yo voy a llamar, pero yo voy a ganar porque tengo fe en que sí, que por lo menos lo vamos a comunicar, y alguien nos va a escuchar, y llamé. Voy a plantear este tema de la tierra para hacer lo que nosotros queríamos, que no es más que producir alimentos sanos, limpios y nutritivos.

Realmente ha sido algo que me ha sorprendido muy gratamente. Cuando llego a la secundaria: “Profe, mi mamá la oyó; profe, lo leímos; el Presidente dijo su nombre”. Son tantas las palabras que te dicen, incluso con el lenguaje que ellos usan en la calle, que tú te quedas... No sabes qué responderles: “Oye, está escapado, ese tipo está escapado. Fíjate, con tantas cosas que tiene arriba, y Trump que si esto, que si lo otro, y el tipo se toma el tiempo para atender a la gente del barrio, caballero, esto es tremendo”. Yo me quedo así: “Yo no sé, yo no puedo, mi’jo yo no sé”, yo me quedo así.

Jesús Matos.- Natalia no es recién llegada a la tierra, coordina el proyecto comunitario familiar “Vida” en la comunidad Alturas de La Víbora, Vieja Linda, en Arroyo Naranjo.

Bárbara Betancourt.- Bueno, la respuesta de Natalia llegó rápido, ¡llegó rápido!, y mucho tiene que ver la acción que usted encaminó con el Ministerio de la Agricultura, porque dice que ese mismo día, o al día siguiente había sido visitada.

Demetrio me dice que tenemos en línea al Viceministro de la Agricultura, Telce Abdel González.

Telce, buenos días.

Telce A. González.- Buenos días, Baby.

Buenos días, Presidente.

Bárbara Betancourt.- Buenos días.

Lo dejo para que nos explique la gestión que se hizo, qué fue lo que pasó, Presidente, póngase los audífonos.

Miguel M. Díaz-Canel.- Telce, buenos días, aquí estamos para escucharte.

Telce A. González.- Buenos días, Presidente, y muy buenos días a todos los radioyentes de este muy buen programa, y muy en especial a todos los radioyentes que se levantan muy temprano a desarrollar la honrosa tarea de producir alimentos.

La llamada de Natalia, el mismo día del programa nos dimos a la tarea de contactarla, hablamos con ella. Natalia es una persona con un espíritu tremendo, en algún momento yo le dije: “Oiga, qué falta hace tener muchas Natalia en Cuba”. Y me dice: “No, no, no, en Cuba hay muchas Mariana, no se preocupe”.

Fue muy bueno atenderla. Realmente hubo un mal proceder, Presidente, ella solicitó tierra desde hace algún tiempo, hubo muchos cambios en la Delegación Municipal de Arroyo Naranjo, tema que estamos depurando y tomándolo como un caso de estudio negativo para explicárselo a todo el mundo y que no vuelvan a ocurrir cuestiones como esta. Su solicitud de tierra quedó en el tiempo y no se le dio la atención que debía, a pesar de que en algún momento, tenemos evidencia de que la Dirección de tierras del Ministerio de la Agricultura fue y le dio la razón a Natalia.

No obstante, nosotros fuimos, revisamos el tema, la tierra que ella estaba solicitando ya había sido entregada, había sido entregada en ampliación a una productora que la tiene en producción, que la tiene bien, y buscamos otra área y se le entregó tres días después de la llamada.

Además, se publicó en la página web una nota de prensa donde se explicó todo el proceso, que fue bien interesante porque los compañeros nuestros cuando fueron a redactar la nota de prensa, a intercambiar con ella, ella dijo que había sentido la presencia de Fidel en todo el proceso, por la agilidad y la práctica con que se le había dado respuesta.

Natalia tiene ya la Resolución de Administración Provisional, y en esta semana ya termina el trámite completo de catastro y demás, y recibirá la Resolución Definitiva de Entrega de Tierras.

Usted sabe que la norma de entrega de tierras nuestra tiene un trámite que acelera, que es la Resolución de Administración Provisional, que una vez que usted entrega el expediente, no hay ningún problema, en diez días se le entrega esa resolución, ya usted puede comenzar a trabajar la tierra y termina el trámite después en unos veinte días más, y recibe la otra resolución, pero gana tiempo, no pierde tiempo en esto.

Nosotros aprovechamos también la oportunidad para insistir y exhortar a las autoridades municipales, y en este caso, hoy con la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, a los directores de las empresas a que se trabaje con la mayor agilidad el proceso de entrega de tierras.

Hoy la norma es una norma robusta, una norma muy fuerte, pero que permite que todos los actores económicos, personas naturales y jurídicas del país puedan acceder a tierras para ponerlas en producción.

El caso de Natalia es muy destacado, porque además de que va a producir alimentos va a desarrollar en esa tierra una labor educativa muy fuerte. Ya ella está llevando niños de la escuela, está ayudando a que ellos aprendan de agroecología y produzcan en una armonía con el medio ambiente, que es un ejemplo muy bonito y hay que defenderlo.

Miguel M. Díaz-Canel.- Gracias, Telce, por tu sensibilidad, por la agilidad con la que atendiste el problema. Recuerdo que te llamé enseguida que salimos del programa y estuvimos al tanto de todos los pasos que ustedes dieron. Y felizmente Natalia tiene su tierra, Natalia va a poder desarrollar su proyecto, Natalia va a ser inspiración para que otras cubanas y cubanos también se sumen a la necesaria producción de alimentos.

Pero yo creo que hay que tener ante todo conciencia de un aprendizaje que nos da este caso. Natalia es una ciudadana cubana comprometida que quiere ayudar a resolver un problema que tiene el país. Acude a las instituciones del Gobierno, acude a las instituciones que tenemos que representar a nuestro pueblo y encuentra un trámite burocrático durante varios meses. La que ha planteado la solución a un problema no es totalmente escuchada y hay una demora en darle respuesta, a tal punto que no se le había dado respuesta. Y, sin embargo, en poco tiempo, con personas con más sensibilidad –también yo estoy convencido de que este programa provoca una presión en el actuar de las instituciones–se le da respuesta, se resuelve el caso y nos demuestra que el caso tenía solución.

Entonces yo lo que creo es que no solo es el caso de Natalia, lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por esos trámites tan burocráticos.

Bárbara Betancourt.- Ahora en este minuto puede haber otras Natalia.

Miguel M. Díaz-Canel.- Puede haber otras Natalia, y eso tenemos que resolverlo de la manera más ágil. Como ha explicado Telce, viceministro de la Agricultura, hay todo un procedimiento que se llama administración provisional, que de inmediato, con el mínimo de datos, se te entrega la tierra, tú la empiezas a administrar y después se ven otros elementos. Si no se corresponde, se vira para atrás el proceso; pero si no, ya se ganó todo el tiempo en el proceso y la tierra se pone a producir.

Miguel M. Díaz-Canel.- Puede haber otras Natalia, y eso tenemos que resolverlo de la manera más ágil. Como ha explicado Telce, viceministro de la Agricultura, hay todo un procedimiento que se llama administración provisional, que de inmediato, con el mínimo de datos, se te entrega la tierra, tú la empiezas a administrar y después se ven otros elementos. Si no se corresponde, se vira para atrás el proceso; pero si no, ya se ganó todo el tiempo en el proceso y la tierra se pone a producir.

Esto tiene que ver mucho con un elemento de control popular que tenemos que tener, con la sensibilidad que siempre hemos demandado para las instituciones estatales, para nuestros funcionarios, con la capacidad para escuchar a nuestro pueblo, a nuestros compatriotas, al pueblo del que formamos parte y con el respeto con que tenemos que tratar a la ciudadanía.

Por lo tanto, esta es una enseñanza y creo que este es uno de los primeros aprendizajes que aporta la gestión que se está tratando de hacer desde este programa de promoción de un sistema de trabajo ágil, de promoción de una construcción participativa entre todos para superar las adversidades que tenemos en nuestra sociedad.

Bárbara Betancourt.- Y de control popular.

Telce, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros.

Miguel M. Díaz-Canel.- Gracias, Telce, muchas gracias.

Bárbara Betancourt.- Y le decía también, escuchaba los temas que usted había escogido como los más importantes o los más recurrentes en las llamadas que recibimos en el programa anterior, y muchísimos tienen que ver con situaciones, con dificultades, que a veces no necesitan una solución nacional, que a veces la solución está en la misma comunidad, que también es otra de las prioridades que estamos estableciendo con el país. Que el país funcione desde las bases, que la situación que hay en este municipio o en esta comunidad no es igual a otra, y entonces hay que ir buscando soluciones locales en este caso.

Por ejemplo, podemos entonces estar hablando de la solución en la comunidad del pago a los jubilados, la recogida de desechos sólidos, la calidad de servicios que se prestan, y hay esfuerzos en ese sentido, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- A ver, Baby, estoy plenamente de acuerdo contigo.

Yo siempre he planteado mucho la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario. Y siempre digo: si en la comunidad resolvemos los problemas con la participación de todos, se fortalece el municipio. Si se fortalece el municipio, se fortalece la provincia, y si se fortalece la provincia, se fortalece el país.

Por lo tanto, yo digo que uno de los retos fundamentales de los desafíos que tenemos es cómo logramos que las Transformaciones Económicas y Sociales se implementen a nivel comunitario, porque la comunidad es el espacio, yo diría, más estratégico que tenemos en el país.

Bárbara Betancourt.- La vida transcurre en la comunidad.

Miguel M. Díaz-Canel.- Es donde está la vida, es donde está todo el potencial de talento y todas las capacidades de participación de nuestro pueblo. Es donde está el compromiso más cercano, que es el compromiso familiar, es el compromiso entre vecinos, es donde están las inquietudes, es donde todo el mundo se conoce.

Y yo digo: ¡Cuánto no podemos hacer en una comunidad cuando nos organizamos bien! Y están los maestros, están los ingenieros, están los profesionales, están los médicos, están los instructores de arte, están los trabajadores. Y si articulamos todo ese potencial, más los actores económicos que hay en la comunidad, qué problema no se puede resolver en la comunidad.

Por lo tanto, nosotros hemos defendido proyectos como Mi Barrio por la Patria, que es un proyecto que defiende mi barrio seguro, mi barrio productivo y mi barrio solidario. Y es una manera de cómo entre todos logramos enfrentar el delito, la ilegalidad y propiciamos un ambiente de trabajo colectivo y de tranquilidad ciudadana; cómo dentro del barrio producimos y articulamos todo el sistema productivo comunitario, y cómo desde el barrio, con solidaridad, llegamos y el que tiene un medicamento se lo propicia al que no lo tiene y lo necesita. Cómo en una hora de apagón llega un joven a compartir su tiempo con un anciano que vive solo, cómo le llevamos la comida al que tiene dificultades para trasladarse. O sea, son todo un grupo de cosas que se pueden hacer.

Y dentro de ese movimiento Mi Barrio por la Patria les hemos dado mucha participación a los jóvenes, se ha ido creando. Creo que los jóvenes encontraron una manera muy propia para estos tiempos, que es la Red Juvenil Comunitaria.

Y es la manera entonces en que se expresa concretamente en el barrio uno de los conceptos fundamentales de las Transformaciones Económicas y Sociales, que es la autonomía municipal: cómo aprovechamos todas las potencialidades endógenas que de manera autónoma hay en el municipio, pero desde la comunidad, y eso pasa por la articulación.

Creo que hay muchas experiencias que ya nos van dando cuáles son los caminos de solución y que ahora hay que generalizarlas.

Yo te propongo, porque he visitado el consejo popular, porque he estado en ese lugar, porque he visitado algunas de las experiencias que ellos tienen, que también las he visto en otros lugares, poder conversar con Pedrito, del Consejo Popular de la Rampa, que además fue uno de los que llamó en el anterior programa para plantearnos la importancia de la participación y el control popular.

Bueno, pues que Pedrito nos diga cómo se protagoniza eso en su comunidad.

Bárbara Betancourt.- Hacemos una pausa para localizarlo.

Me dicen que está en línea Pedro Lizardo. Es el Presidente de mi Consejo Popular, Presidente. Yo vivo en el Consejo Popular de Pedrito, yo cobro mi jubilación…

Miguel M. Díaz-Canel.- Además de cobrar, ¿tú participas en tu consejo popular? (Se ríe.)

Bárbara Betancourt.- Bueno, en el tiempo que me queda, cómo no.

Por ejemplo, he visto realmente experiencias buenas en la recogida de basura, en el funcionamiento de los SAF. Pero bueno, Pedrito está en línea, ¿eh? ¿Me escuchas?

Pedro Lizardo.- Buenos días, mi Presidente. Buenos días, Baby.

Miguel M. Díaz-Canel.- Buenos días, mi Presidente de Consejo Popular. ¿Cómo tú estás? ¿Tú estás oyendo el programa, Pedrito?

Pedro Lizardo.- Siempre, desde el primer momento, Presidente, por el impacto y por la importancia para nuestra gente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Por el tema que estamos abordando, creo que sería importante que tú pudieras explicarle a nuestro pueblo las experiencias que ustedes, con mucho altruismo, con mucha modestia han estado haciendo y que van dando resultados, porque son experiencias que creo que se pueden multiplicar y hemos sido testigos de lo que ustedes hacen.

Pedro Lizardo.- Bueno, gracias.

Créame que es un deber seguir el ejemplo de los que nos antecedieron y de usted personalmente.

Yo coincido totalmente con lo que usted acaba de decir y, precisamente, mi llamada anterior sobre las Transformaciones hablaba de eso, no hay posibilidad de materializar esas Transformaciones sin el apoyo de la comunidad, porque, como bien decía Baby, todo eso surge y se desarrolla en el Consejo, en el barrio.

Acá nosotros en los consejos populares estamos acompañando las Transformaciones para que ninguna de las 176 medidas esté exenta del seguimiento nuestro como consejo popular, desde el control popular que usted ha reiterado en muchas ocasiones.

En aras del tiempo, le digo que acá hemos organizado la atención del pago de nuestros jubilados, como bien decía Baby, que ha tenido un impacto en nuestros jubilados tremendo, porque además lo hemos asociado a formas de gestión no estatal.

Las formas de gestión no estatal son muy importantes, muy importante el vínculo, para identificar problemas comunes, los que tienen ellos, los que tenemos nosotros, que tengan una visión. Y aquí en el Consejo yo vivo orgulloso del tema y ha tenido un impacto el pago de los jubilados, que lo hemos comenzado desde el mes de agosto y seguimos avanzando porque aún nos queda pendiente un grupo de jubilados que tenemos identificados, porque el día del pago a los jubilados nuestros trabajadores sociales tienen que estar acompañándolos en cada uno de los bancos para el que no tiene Transfermóvil. Y esa es una de las cosas pendientes que tenemos, Presidente, que resolver, que es el tema del pago de aquellos jubilados que no tienen Transfermóvil.

Bueno, lo del SAF, usted lo inauguró hace un año y un mes y, como le dijimos, no era solo que usted lo inaugurara, era el compromiso de mantenerlo. En aquel entonces comenzamos con veintitrés abuelitos, eran los que iban, hoy están yendo 112 abuelos. Aquí se aprecia la importancia de la interacción con las formas de gestión estatal y no estatal que confluyen en el Consejo Popular, que han posibilitado en este año y un mes llevarles una alimentación: desayuno, almuerzo, comida; actividades de salud, ferias de salud a nuestros abuelitos; las peñas del adulto mayor, que las hacemos ya de manera más amplia los domingos. Verlos felices a ellos nos hace felices a nosotros también.

Usted hablaba ahí de la experiencia de El Rampeño que, por supuesto, ha tenido un impacto importante en nuestro Consejo Popular: se ha transformado la limpieza de nuestras calles, el embellecimiento. No estamos exentos de algunas cuestiones organizativas que tenemos que resolver y también seguir creando conciencia ciudadana de la necesidad de la disciplina social.

Bueno, siempre reconocemos al actor no estatal, a un joven que usted conoció en la visita, que fue uno de los que apostaron por este proyecto y que seguimos...

Miguel M. Díaz-Canel.- Explica más el proyecto, Pedrito, para que las personas conozcan en qué consiste.

Pedro Lizardo.- ¿En qué consiste? Consiste en la recogida de desechos sólidos con triciclos eléctricos, a partir de una intención del Gobierno, del Partido central que ha tenido un seguimiento por parte de la provincia y del municipio. Consiste en que las personas en dos horarios, siete de la mañana, seis de la tarde, en el horario de la tarde, se agrega otro horario que es siete de la noche porque como es un consejo grande, saquen su jabita o su cubito de desecho a la puerta de su casa y ahí se recoge.

Es un proyecto que –no queremos hablar de eso porque no está materializado– quiere ir mucho más allá, establecer la economía circular, o sea, la recuperación de materias primas que también responde a...

Miguel M. Díaz-Canel.- Hacia eso tenemos que avanzar.

Ahí en la última visita que hicimos la dificultad que teníamos era el tema de la carga de los triciclos eléctricos que el Estado puso en disposición de ese proyecto que lo lleva, como tú decías, una forma no estatal.

¿Ya te dieron las baterías que hacían falta para la solinera?

Pedro Lizardo.- No todavía, Presidente, todavía no me han dado las baterías.

Miguel M. Díaz-Canel.- Bueno, ahí hay algo pendiente por lo que tendrá que responder el Ministerio de Energía y Minas en el próximo programa y ya desde aquí se lo estamos trasladando a Vicente, el ministro, a los compañeros que tienen que atender eso porque eso daría una capacidad adicional para que el ciclo de recogida se acorte, porque los triciclos podrían trabajar más tiempo y podríamos llegar a más clientes, a más lugares.

Bárbara Betancourt.- Pedrito, quiero agradecerte que hayas estado a la escucha y sobre todo agradecerte todo lo que haces, porque, fíjate, a lo mejor no lo dices, pero también nos estás educando a todos los que vivimos en ese Consejo Popular, educándonos también en la práctica de la solidaridad.

Cuando el Presidente hablaba de que cuando hay un medicamento que falta siempre hay alguien que acude a dártelo. Y yo recordaba todos tus mensajes, cuando alguien tiene una enfermedad y necesita un medicamento puntual, tú lo socializas para que la gente empiece a movilizarse y conseguirlo; cuando hubo un incendio en una casa y que perdieron sus pertenencias, cómo también nos movilizaste en esa solidaridad.

Y yo creo que sí, que la vida en el barrio y esa práctica solidaria nos hace mejor gente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Baby, en eso que tú apuntabas es muy importante, porque uno de los elementos que ha incorporado Pedrito a ese trabajo comunitario es la comunicación comunitaria, y a través de las redes le da una importancia tremenda, mantiene actualizado a los vecinos sobre los proyectos, los convoca, pide soluciones. Son métodos que nos van enseñando que podemos hacer las cosas mejor.

Claro, hay que tener para no ser triunfalistas, esto que nos está explicando Pedrito, Pedrito mismo reconoce que todavía no tiene todo logrado ni todo resuelto en su Consejo Popular, y tenemos muchos consejos populares donde todavía en el país no logramos esto. Pero está la demostración en este de Pedrito y en otros que hemos visitado que sí podemos hacerlo, y que con participación popular, aprovechando las potencialidades que tenemos, aprovechando el talento podemos superar dificultades.

Yo diría más: en medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que las que hemos hecho en tiempos de bonanza, porque la crisis también genera la creatividad ciudadana, y esa creatividad ciudadana vinculada con participación popular nos da resultados.

Bárbara Betancourt.- Cómo no.

Pedro Lizardo.- Así es.

Yo creo que simple y llanamente lo que hemos hecho, Presidente, es lo que nos ha indicado usted, el Gobierno, el Partido central. Y de lo que se trata, yo siempre insisto cuando hablo de las Transformaciones, es de la participación del pueblo en la implementación de eso; si no hay participación popular, no podemos lograr cambios, no lo podemos lograr.

Ningún elogio, es nuestro deber para con la patria, como decimos acá: Con Rampa, con Plaza y con la patria en el corazón, estamos seguros de que seguiremos venciendo.

Bárbara Betancourt.- Vamos a buscarte un lemita ahí que rime, Pedrito (Risas).

Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros estas experiencias.

Pedro Lizardo.- Un honor.

Miguel M. Díaz-Canel.- Hasta luego, Pedrito. Un abrazo.

Bárbara Betancourt.- Y ahora, estamos intentando, Presidente, disciplinarnos un poco con el tiempo. Vamos a la pausa porque tenemos llamadas, ¿verdad?

(Pausa radial.)

Bárbara Betancourt.- Ya habíamos dicho que hemos recibido muchísimas llamadas esta mañana, y tengo que decir que lamentablemente no podemos ponerlas todas ni se pueden responder todas. Ya sabe usted que en el próximo episodio, dentro de dos semanas, va a haber la mayor cantidad de respuestas posible.

Pero ahora tenemos llamadas, ¿verdad? ¿Vamos a escucharlas, Presidente?

Miguel M. Díaz-Canel.- Vamos a escucharlas.

Santiago E. Pimentel.- Buenos días, Presidente.

Mi nombre es Santiago Esteban Pimentel Cervantes, vivo en la ciudad de Camagüey.

Yo, como ciego, paso mucho trabajo con la bancarización, lleva tres años y dos meses y eso no se ha recuperado. Yo sugiero que hay que revisar ese tema. Todo es adverso para mí que soy ciego.

Yudith Monteagudo.- Buenos días, Presidente.

Ante todo agradecerle la oportunidad que nos da al pueblo de interactuar con usted.

Tengo un hijo que nació con una discapacidad intelectual y ahora agravada por este cuadro que él viene presentando ya hace dos años. A él hubo que amputarle una pierna debido a la diabetes y a una enfermedad hematológica.

En estos momentos estoy solicitando también ser la cuidadora de mi hijo, pero en el municipio me dicen que yo no puedo ser cuidadora de mi hijo. Yo no puedo dejar a mi hijo en un tercer piso todo el día solo. ¿Qué debo hacer yo para ser cuidadora de mi hijo y recibir también una pensión, un dinero por ser cuidadora?

Muchas gracias.

Guillermo Rodríguez.- Hola, buenos días, programa Criterio Compartido.

Mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy del municipio Marianao.

Desde los primeros días de la salida al aire de este programa nosotros llamamos manifestando nuestras preocupaciones, la falta de atención, y ya en el día de hoy podemos decir en esta comunicación que estamos teniendo que el panorama es diferente, ya hemos sido atendidos, hemos comenzado a recibir respuestas de diferentes problemas que teníamos por acá, incluso personas con determinado nivel de decisión, como la Directora de Aguas de La Habana. Estamos viendo ya una lucecita al final del túnel.

Julio Sánchez.- Mi nombre es Julio Sánchez, del municipio Plaza de la Revolución.

Tengo tarjetón, voy a la farmacia y nada. Le recomiendo, y creo que no es difícil, que un grupo estudie la posibilidad de que se controle. No nos permiten entrar medicamentos, pero el poco que podemos tener compartirlo para que todos tengamos.

Luis E. Despaigne.- Buenos días.

Soy Luis Eladio Despaigne, de Santiago de Cuba.

Presidente, quiero emitir mi criterio dentro del programa de Criterio Compartido. Pienso que la tarea más importante que tiene el Partido, desde el punto de vista político, en este momento es atender a las personas vulnerables.

Este sector de la población cada día se incrementa más. Los vemos en la calle, en las basuras, pidiendo limosna, pidiendo dinero, pidiendo comida, y pienso que es ahí una tarea importante para el Partido desarrollarla.

Debe esta desarrollarse en los consejos populares, con el presidente del consejo y los delegados, donde se unan los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los Combatientes de la Revolución, los núcleos de zona, de manera que esa unidad contribuya a la selección e identificación, junto a los trabajadores sociales, de las personas vulnerables.

Es mi criterio.

Bárbara Betancourt.- De Santiago de Cuba es este último, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- ¿El nombre, que no escuché bien?

Bárbara Betancourt.- El nombre vamos a buscarlo, yo tampoco lo anoté, puse Santiago de Cuba, pero no puse el nombre.

Pero, fíjese, hemos estado hablando de estos temas y siguen saliendo casos que a lo mejor por burocracia o algo no se han resuelto. Hay algunos que no, hay algunos como este de los medicamentos que tienen otro tipo de proceso. Pero comente usted.

Miguel M. Díaz-Canel.- Bueno, Baby, primero quiero agradecer la cantidad de llamadas, porque eso demuestra que se va ganando confianza y que se va encontrando en este espacio, que no debe ser el único, porque yo creo que este espacio radial hay que reproducirlo fuera de la radio, en la actividad concreta de todas las instituciones, en la comunidad y en los municipios.

Pero que en este momento tengamos ya 56 llamadas, hoy 24 la semana pasada, se duplica, va demostrando que hay una confianza y, sobre todo, porque hay muchas llamadas de sugerencias, muchas llamadas también de propuestas. Por eso yo sigo diciendo: me voy con un sentimiento de que hay una construcción colectiva y que a uno también le aporta mucho al trabajo de dirección desde el Partido.

Todas las llamadas no las podemos poner aquí, pero lo que sí aseguro es que van a tener el seguimiento como demostramos con el...

Bárbara Betancourt.- Bueno, Guillermo Rodríguez, no sé si se acuerda.

Miguel M. Díaz-Canel.- Bueno, ya Guillermo está agradeciendo lo que no tiene que agradecer, es nuestro deber. En todo caso, destacar que sí ha tenido solución y que es un caso que demuestra lo que explicamos del seguimiento que ha tenido cada una de las llamadas es cierto.

Bárbara Betancourt.- Y el santiaguero es Luis Eladio Despaigne.

Miguel M. Díaz-Canel.- Bueno, vamos a empezar por ahí. Luis Eladio, tiene razón, yo comparto su criterio con relación al tema de los vulnerables. Hay que entender que nosotros estamos en una crisis económica producto de la agresión multidimensional con el bloqueo recrudecido y con el bloqueo energético que nos han aplicado, sobre todo, porque aquí hay una acumulación de problemáticas sociales desde el Periodo Especial, porque el país ha estado viviendo bajo constante presión, el bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad.

Bárbara Betancourt.- Esto es una sumatoria de consecuencias de sesenta y tantos años.

Miguel M. Díaz-Canel.- Y, por otra parte, nuestra población va envejeciendo como parte de la dinámica demográfica que estamos viviendo y, por lo tanto, crecen también las personas en la tercera edad que ya por estar en la tercera edad siempre tienen un grupo de problemáticas propias de las edades que hay que atender.

Y también están las situaciones de lamentables desigualdades que se han acumulado que han provocado que algunas personas, algunas familias, algunas comunidades queden en desventaja.

Pero esa no es la vocación humanista de la Revolución. La vocación humanista de la Revolución, los principios de la Revolución son de superar eso y atender a todos y defender la equidad.

Yo expliqué, creo que fue en el discurso en las conclusiones de la Asamblea Nacional, donde se aprobaron las Transformaciones, e insistí en que las Transformaciones eran económicas y sociales. Porque precisamente la visión social de esa transformación es cómo desde la economía podemos potenciar programas sociales que nos ayuden a atenuar y disminuir al máximo toda esa desigualdad, propiciar y ampliar la equidad y ampliar la justicia social, hasta donde sea posible, en nuestra sociedad. Y por eso todavía en medio de estas situaciones se preservan y se aplican más de 32 programas sociales que atienden diferenciadamente problemáticas de las familias.

Recientemente se ha hecho una evaluación de las familias vulnerables, de las personas vulnerables, que está dando más o menos un levantamiento de más de 800 000 personas, es un tema que podemos abordar con más amplitud en otros momentos, y se ha planteado todo un grupo de acciones para atenderlas diferenciadamente, que está también dentro de los ejes temáticos que en las transformaciones sociales defienden la problemática de justicia social.

Nosotros tuvimos un encuentro, encabezado como Partido, en días pasados con representantes de ese sector que tienen que atender los dos ejes de la justicia social. Y ahí se compartieron criterios y también se explicaron acciones que se están acometiendo o que se van a acometer.

En esas conclusiones de la Asamblea Nacional yo decía cuál era el papel del Partido con relación a las Transformaciones. Y el Partido está dirigiendo las Transformaciones, y todo el mundo comprende lo que es un proceso de dirección.

Ahora, dirigir las Transformaciones, ¿qué representa dentro del Partido? Primero, que tiene que haber una actitud en las estructuras de base del Partido, desde el núcleo hasta el Buró Político, pasando por los comités municipales, los comités provinciales, el Comité Central. Tiene que haber una actitud de atención a la implementación de las Transformaciones; pero también tiene que haber una actitud distinta: más proactiva, más dinámica, más exigente, más participativa de los militantes del Partido, de nosotros como militantes.

Y tenemos que tener una actitud en función de esas Transformaciones: como militante en mi centro de trabajo, como militante en las formas de gestión no estatal, donde hay también militantes, y como militante en la comunidad. Y como militante en la comunidad una de las primeras acciones, una de las primeras actitudes a las que se tiene que volcar el militante del Partido es precisamente la atención a los vulnerables.

Ahora, te digo más, yo digo, y a lo que hemos aspirado siempre, creo que lo destaqué en una de las primeras intervenciones que hice ya como Primer Secretario del Partido, es que la aspiración esa de que el núcleo sea el espacio de los compañeros militantes del Partido de los comunistas cubanos, humanistas, donde tengamos sensibilidad y donde atendamos también con precisión los problemas de nuestros militantes, de nuestros compañeros militantes que van envejeciendo, de los compañeros militantes que van entrando en alguna situación de vulnerabilidad; pero también de nuestros trabajadores, de los compañeros, de nuestros vecinos, y que desde el núcleo también nosotros propiciemos esa solidaridad.

Por lo tanto, yo comparto los criterios de Luis, y creo que es parte del debate que tenemos que encabezar en nuestras organizaciones de base del Partido.

La bancarización pasa por problemas. Primero, la bancarización no se puede imponer para toda la sociedad en conjunto, porque hay personas que no tienen acceso por medios, por disponibilidad de medios a los canales de pago o a las plataformas de comercio electrónico.

Por otra parte, hoy la bancarización tiene la problemática de la estabilidad en el Sistema Electroenergético Nacional. Ahora estamos en un proyecto en el que les vamos a poner sistemas fotovoltaicos a todas las sucursales bancarias, por lo tanto vamos a garantizar que con apagón no haya apagón bancario y los bancos puedan dar todos sus servicios.

Hay que dejar algunas alternativas para los que no poseen estos medios, que haya formas de pago, formas de comercialización que no sean por las vías electrónicas. Pero es importante que avancemos mucho en las vías electrónicas y que avancemos y consolidemos los conceptos fundacionales de la bancarización, porque eso trae menos circulación de efectivo, tener que emitir menos dinero, eso nos puede ayudar también a eliminar la inflación, eso deja más trazabilidad y transparencia en todas las finanzas, ayuda a combatir la corrupción.

Bárbara Betancourt.- Este es un tema que también tiene otra cara, Presidente, que hay lugares que siguen sin aceptar las transferencias.

Miguel M. Díaz-Canel.- Ese es un tema que tenemos que terminar de resolver. Todo el mundo tiene que cumplir con las normas que se establecen en el país, que no son normas para dañar a nadie, son normas para facilitar, ¡para facilitar!

Toda nuestra sensibilidad con la problemática de la mamá que plantea lo del niño.

Bárbara Betancourt.- Se llama Yudith.

Miguel M. Díaz-Canel.- Y sí, claro que vas a poder, te van a atender en los próximos días y te darán solución. Aquí hoy dimos respuesta a uno de los casos que escribió la semana pasada.

Bárbara Betancourt.- Sí, sí, Juana Pérez.

Miguel M. Díaz-Canel.- Aquí es el caso inverso: la hija se ha convertido en cuidadora. ¡Cómo no vamos a lograr que una madre sea cuidadora de su hijo y que además reciba todas las prestaciones que necesite para lograr mejorar la situación de su hijo!

Y Julio con los medicamentos. Nuestro país tiene la capacidad de que solo con 300 millones de ingresos en divisas producir los medicamentos que equivaldrían a necesitar 1 000 millones para importarlo. Nosotros tenemos una industria biotecnológica farmacéutica robusta, capaz, en condiciones donde tengamos acceso a divisas y acceso con esa divisa a comprar materias primas, de producir la mayor parte de los medicamentos que necesita el país, y nos quedaría una pequeña cantidad que tendríamos que...

Bárbara Betancourt.- ¡Cómo no! Lo estuvimos haciendo por años.

Miguel M. Díaz-Canel.- Lo estuvimos haciendo por años. Pero hemos sido muy golpeados, este ha sido uno de los sectores más golpeados por el recrudecimiento del bloqueo, y por eso hemos tenido que ir a determinados... Bueno, nosotros dejamos entrar por la Aduana todo el medicamento, y de manera muy solidaria mucha gente ese medicamento que recibe lo comparte; hay otros que comercializan de manera ilegal, incluso de manera especulativa y abusiva, con precios sobredimensionados a personas que necesitan esos medicamentos. Pero es indudable que ahí hay una posibilidad de medicamentos.

Hay otras personas dentro del sector no estatal que están dispuestas a participar en negocios privados, controlados por el Estado, para abrir un grupo de farmacias y, por supuesto, ahí el control del Estado estaría en que los precios fueran los más adecuados posibles. Creo que es un tema que paulatinamente vamos a ir resolviendo.

Bárbara Betancourt.- No, y también el control de medicamentos.

Miguel M. Díaz-Canel.- Vamos a ir resolviendo con estas formas participativas, pero tiene que haber un control adecuado del Estado.

En un momento como el que estamos viviendo siempre insisto en la necesidad de la solidaridad entre todos para apoyarnos entre todos para resolver estos problemas. Y se hace un esfuerzo tremendo porque donde haya un caso que demuestre una severidad tremenda con relación a la vida y a la salud de alguien tratar de llegar dentro de lo que poseemos. Pero las propuestas que plantea Julio las vamos a tener en cuenta.

Bárbara Betancourt.- Bueno, pues nada.

Más de 50 llamadas, muchísimas gracias por haberlas hecho, muchísimas gracias por esa confianza. Creo que sobre esas bases está fundado este espacio, para que usted nos ayude a conformar la agenda.

Siempre especulamos cuando lo estamos preparando: bueno, después vamos a decir que el próximo lo vamos a dedicar a tal o más cual. No, no es posible. La agenda del programa la pone usted, llame, ¿ya usted lo hizo? Hay muchas propuestas de temas para tratar la próxima vez, así que la invitación queda hecha.

Ya lo sabe usted, dentro de dos miércoles, a las siete y cuarto de la mañana, por la casa grande de la radio, Haciendo Radio, en Radio Rebelde, que nos ha acogido y ha extendido su presencia a lo largo y ancho de todo el país, en cadena nacional y con la compañía, la tutela, ¡que me cuesta un trabajooo!, del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Risas).

Muchísimas gracias, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Aquí el que está bajo tutela soy yo (Risas). Todo el mundo me hace señas: haz esto, haz esto otro. Pero creo que hay un ambiente de trabajo muy comprometido en este colectivo de Haciendo Radio, en este colectivo de Radio Rebelde, y también en el equipo de Desde la Presidencia. Hay mucho seguimiento también por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Creo que ya tenemos aquí una familia de trabajo que siempre está dispuesta con ustedes a compartir criterios en Criterio Compartido.

Nos vemos en un próximo programa.

(Tomando de Presidencia de Cuba)