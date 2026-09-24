Ser cederista es estar siempre al servicio de la Patria 

La Habana, 24 sep (ACN) A un cederista lo caracteriza su defensa incondicional al país y su disposición para el trabajo, así lo expresó Niurka Moreno Carrero, coordinadora zonal en Mayabeque, quien recibió hoy, en nombre de su localidad , la bandera “28 de Septiembre”, máxima distinción que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Ante este reconocimiento, entregado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, Moreno Carrero comentó que para la zona 85 del municipio San José de Las Lajas este galardón refleja el trabajo colectivo para continuar con la misión de respaldar a la nación en los diferentes frentes.

Añadió que en los momentos actuales es necesario que todos los cederistas del país unan esfuerzos para seguir enfrentando los embates del imperialismo y contribuir al desarrollo del territorio nacional, tarea que fue asignada desde la fundación de esta estructura.

Esta bandera también la recibieron otras diez zonas y los colectivos laborales de la Facultad Ciencias Médicas Sagua La Grande, en Villa Clara, y de la Empresa Laboratorio Farmacéutica Oriente, de Santiago de Cuba, quienes cuentan también con resultados relevantes.

Los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, condecoraron con la medalla “Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio” y la distinción “28 de Septiembre" a cederistas de todo el país con una labor destacada.

Impusieron también estos reconocimientos Marydé Fernández López, jefa de la Oficina de Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y las Organizaciones de Masas del CCPCC, y Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR.

Para Caridad Dihigo, merecedora de la distinción “28 de Septiembre ”, trabajar para la mayor organización del país es un privilegio que asume con responsabilidad y argumentó que a sus 78 años todavía tiene la fuerza suficiente para, desde la comunidad, seguir contribuyendo en todas las tareas que los CDR demanden.

En su intervención, Yosveny Verdeal Castellanos, vicecoordinador nacional de los CDR, agradeció la confianza que la máxima dirección del país siempre ha depositado en esta organización, que sigue siendo protagonista dentro del proceso revolucionario.

Añadió que próximos a cumplir 66 años, los CDR siguen demostrando que en Cuba la unidad del pueblo es el arma más poderosa para vencer las dificultades y avanzar en la construcción del futuro.

Participaron también en el acto otros dirigentes del Partido, del Gobierno, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones políticas y de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El 28 de septiembre de 1960 nacieron los Comités de Defensa de la Revolución ante el llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de combatir desde los barrios las constantes acciones imperialistas contra la nación y desde ese entonces los CDR se convirtieron en un pilar dentro del país.

Este año, la provincia de Matanzas acogerá las actividades centrales por la fecha, la cual se dedica especialmente al Centenario del líder histórico de la Revolución.