"Revolución. La obra más hermosa"; una visión humanista del líder

La Habana, 3 jun (ACN) A modo de regalo por el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, tuvo lugar hoy, en el Pabellón Cuba, de esta capital, la presentación del título "Revolución. La obra más hermosa", de la editorial Celia.

En la actividad, dedicada a jóvenes y estudiantes de las diferentes organizaciones Belkis Duménigo García, editora del libro Memoria de la Revolución y parte de la confección de la obra, precisó que esta compila en dos tomos unas 138 intervenciones públicas entre 2006 y 2013, período en el que se desempeñó al frente de la máxima dirección del país, entre otros documentos de alto valor histórico.

La investigadora señaló que este empeño le permitió conocer más de cerca el transfondo de cada discurso de Raúl, así como la faceta más humana y sensible del líder.

En sus palabras ponderó el trabajo de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia, y la impronta de su principal artífice, la heroína de la Sierra y el Llano Celia Sánchez Manduley, la cual tuvo siempre la iniciativa de contribuir a la preservación de la memoria histórica de la Revolución, empeño de un aporte invaluable para el estudio y comprensión de la más reciente etapa de las luchas por la liberación.

Sobre la nueva propuesta del sello editorial comentó que los lectores podrán encontrar en sus páginas ejemplos palpables de la coherencia entre el hombre de acción y palabra y la fortaleza de sus principios y ética revolucionaria.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), resaltó la inspiración del General de Ejército para las nuevas generaciones para afrontar las dificultades actuales a causa del recrudecimiento de la escalada de agresión y el bloqueo energético recrudecido por el Gobierno de Estados Unidos.

La dirigente juvenil apuntó que está es la mejor manera para expresar la gratitud de las generaciones futuras por la confianza depositada siempre por Raúl, así como la continuidad histórica de la causa.

A lo largo y ancho de la nación se están realizando en centros e instituciones matutinos especiales, presentaciones de títulos alegóricos a su figura y múltiples iniciativas que distinguen al pueblo cubano en su voluntad de no someterse ante el asedio de Washington que emplea todos los medios a su disposición para rendir a través de la necesidad impuesta a toda un país.

La fecha constituye así el colofón a la jornada de movilizaciones que han tenido lugar en plazas, tribunas y escenarios en distintos puntos del territorio nacional en respaldo popular a su líder frente a la acusación que se construye contra él desde el gobierno norteamericano.

Presentes además en el sitio representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y el Movimiento Juvenil Martiano, entre otros.