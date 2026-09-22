Respondió Cuba a amenazas de EE. UU. en la ONU

La Habana, 22 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció hoy en su cuenta en la red social X que la caracterización de la isla como una amenaza por parte del Ejecutivo de Washington busca justificar su guerra económica genocida contra la población cubana.

El mensaje del jefe de Estado supone la respuesta del Gobierno de Cuba a las posturas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando así el derecho de la mayor de las Antillas a la soberanía y condenando el impacto económico y social del recrudecido bloqueo estadounidense.

Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de #Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE.UU repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano.



1/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 22, 2026

Díaz-Canel sostuvo que apelar a la mentira refleja la negativa a aceptar la libre determinación del pueblo caribeño y ratificó que el país mantendrá la defensa de su soberanía, trabajando para superar las agresión despiadada impuesta desde la nación norteamericana.

Ante esto, el mandatario caribeño reiteró que el cerco es la verdadera amenaza.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló en la misma red social que el Gobierno estadounidense es incapaz de asumir a Cuba como una nación independiente y plenamente soberana.

Rodríguez Parrilla desestimó las acusaciones presentadas en el organismo multilateral como falsedades y calumnias, insistiendo en que la isla no representa un peligro para Estados Unidos ni para ningún otro país, mientras que las restricciones económicas y el cerco energético vigentes sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones.

Es un acto de genocidio y castigo colectivo; somos un país de paz y merecemos la paz, enfatizó el titular de la diplomacia cubana, además de recordar que este cerco ha sido sistemáticamente rechazado por la gran mayoría de la comunidad internacional en diferentes espacios.

Estos pronunciamientos tuvieron lugar luego de que la delegación cubana, encabezada por el propio ministro de Relaciones Exteriores, abandonara la sala de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en señal de protesta durante la intervención del presidente norteamericano, quien profirió afirmaciones injerencistas en los asuntos internos del archipiélago y reconoció la política de máxima presión que mantiene su administración contra La Habana para justificar la narrativa del "Estado fallido".