Respaldan a Cuba en simposio sindical frente a amenazas crecientes

La Habana, 2 may (ACN) El apoyo a Cuba en momentos donde las amenazas del gobierno estadounidense se acrecientan fue ratificado hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, durante el simposio internacional que reúne a sindicalistas de diferentes naciones del mundo.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Ernesto Freire Casañas, coordinador para América Latina y el Caribe de la Federación Sindical Mundial expresó que, ante el incremento de la hostilidad estadounidense contra la Isla, esta organización ha redoblado sus acciones en apoyo a la nación caribeña.

Puntualizó que esta federación no solo ha reflejado un respaldo material, sino también espiritual, manifestado en constantes denuncias de las políticas de Washington en las diferentes plataformas a la que el organismo sindical tiene acceso.

Señaló que la realización de este simposio en Cuba tiene mucha significación, porque la mayor de las Antillas es un ejemplo de organización sindical y tiene mucho que enseñar a otros países.

Subrayó que el encuentro es muy importante desde el punto de vista teórico porque permitirá obtener las herramientas políticas para lograr la transformación en el proletariado y defender sus derechos.

En el evento se desarrollaron paneles en los que se profundizó sobre cómo desde los movimientos obreros se puede enfrentar el hegemonismo y cuál es la influencia del desarrollo digital para el proletariado en los contextos actuales.

Ante estos temas Freire Casañas expuso que con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, el combate de los sindicalistas debe ser también desde las redes teniendo en cuenta el impacto de estas en la sociedad.

Este simposio ha reunido a activistas y líderes proletarios, con el objetivo de fomentar el derecho de los pueblos a decidir su futuro, siendo esta idea el punto principal del espacio.