Recorrió Díaz-Canel barrio La Timba en proceso de transformaciones

La Habana, 24 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, visitó este miércoles la barriada de La Timba, en el municipio de Plaza de la Revolución, donde subrayó que “las transformaciones son con el pueblo”, luego de protagonizar el espacio radial Criterio Compartido, informó la Presidencia.

Acompañado por autoridades del Partido y el Gobierno en la capital como el primer secretario del Comité Provincial del PCC en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez, el mandatario recorrió varios puntos vinculados al movimiento “Mi Barrio por la Patria”, entre ellos el Proyecto de Desarrollo Local La Timba, dedicado a la producción de alimentos y con compromiso social hacia círculos infantiles y centros docentes.

Durante el intercambio, Díaz-Canel enfatizó que “la gente participe, que la gente dé ideas”, en un proceso que atienda problemáticas comunitarias y fortalezca alianzas.

Señaló que tras la discusión con la militancia del PCC, se inició un análisis con trabajadores y vecinos para enriquecer las propuestas.

Aquí no hay un ente superior ni supremo que es el que va a hacer las transformaciones: las transformaciones son con el pueblo, expresó el jefe de Estado, al insistir en la necesidad de comprensión y participación colectiva para resolver los problemas.

El recorrido incluyó el Sistema de Atención a la Familia, donde el Presidente llamó a transparentar presupuestos municipales y sociales, y destacó la importancia de la autonomía local y el control popular en la gestión de recursos.

En diálogo con habitantes, Díaz-Canel reiteró la atención prioritaria a los sectores vulnerables, y en el consultorio médico de la comunidad saludó a niños y adultos, subrayando el compromiso de la Revolución con quienes han contribuido a su desarrollo.

Representantes de organizaciones de masas y sindicales informaron sobre la creación de brigadas laborales y secciones sindicales en el barrio, destinadas a la recogida de desechos sólidos y a proyectos de elaboración de alimentos.

La Unión de Jóvenes Comunistas resaltó la participación juvenil en actividades de asistencia social y apoyo a los más vulnerables, como parte de la Red Juvenil Comunitaria desplegada en la capital.