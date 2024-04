Reconocen méritos de trabajadores y colectivos destacados (+Fotos)

La Habana, 29 abr (ACN) La trayectoria y ejemplo de trabajadores y colectivos destacados fue distinguida hoy, en esta capital, durante el acto de imposición de condecoraciones y títulos honoríficos.

La ceremonia contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, donde se les impusó el Título Honorífico de Héroe del Trabajo a 19 referentes del movimiento obrero cubano.

Entre los condecorados se cuentan Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba, y las intelectuales Lesbia Claudina Vent Dumois e Isabel Monal Rodríguez, entre otros.

Se entregaron también las Órdenes Lázaro Peña en Primero, Segundo y Tercer Grado y la Medalla Jesús Menéndez a cerca de una treintena de trabajadores y tres colectivos: la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Antonio Maceo Orden Antonio Maceo, el Restaurante Vita Nuova, de Mayabeque, y la Clínica Internacional Siboney.

Isabel Monal destacó el privilegio de promover y enriquecer el pensamiento marxista que la hizo merecedora de esa condición y a la que le ha dedicado la mayor parte de su existencia.

Confesó que desarrollar esa actividad durante tantos años le dió la oportunidad de sentirse útil y con la voluntad de seguir consecuente a las luchas de siempre en lo que vaya quedando por vivir.

A mí me gusta trabajar y siempre he tenido la fortuna de hacerlo en lo que me gusta y por eso no considero que tenga ningún mérito especial, agregó.

Para Fidel Ramón Pimientas Torres, secretario general del sindicato en el Restaurante Vita Nuova, la fórmula para erigirse como centro de referencia a través de las décadas está en mantener el buen servicio y la calidad en la oferta a la población, así como el cumplimiento de los planes económicos necesarios para la sostenibilidad de la institución.

Comprometidos estamos, desde hace 55 años y con la disposición de cumplir 55 más en función de estar a la altura de la tarea que nos han dado, añadió.

Acudieron al lugar junto al mandatario los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros dirigentes.