Reconocen labor de jóvenes aduaneros con Bandera de Honor de la UJC (+ Fotos)

Santa Clara,24 oct (ACN) Las organizaciones de base de la Unión de Jóvenes Comunistas en las aduanas generales de la República de Villa Clara y Ciego de Ávila recibieron este sábado la Bandera de Honor de la UJC, máximo estímulo que concede el Buró Nacional de esa organización a colectivos con resultados relevantes en su labor cotidiana.

Presidieron la ceremonia Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara,William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República; junto a trabajadores y representantes de la juventud aduanera.

Al intervenir en nombre de los homenajeados, la joven Jessica Rachel Cruz Luis manifestó que la distinción representa un reconocimiento al compromiso de los mártires, a la confianza depositada en las nuevas generaciones y al esfuerzo colectivo que sustenta el desempeño de las estructuras juveniles.

La oradora subrayó que los jóvenes de la Aduana ocupan una posición vinculada con la protección de las fronteras del país, responsabilidad que asumen con disciplina, profesionalidad, firmeza y disposición para enfrentar cada desafío.

Asimismo, afirmó que la Bandera de Honor será un símbolo de unidad y una expresión del compromiso de continuar la obra de la Revolución, preservar el legado de Fidel y mantener vivo el ejemplo del Che como referente para la juventud cubana.

Durante su intervención, Cruz Luis recalcó que la condición de Generación del Centenario no constituye un título, sino un mandato asociado a la responsabilidad de defender la nación en cada control, turno y tarea, con la convicción de que la juventud permanece unida y no renuncia a sus principios.

Por su parte, Alberto Pablo Díaz, jefe de la Aduana en Ciego de Ávila, explicó que el reconocimiento es resultado de la cohesión, la unidad y la labor sostenida de los jóvenes, quienes han demostrado capacidad para asumir las misiones de la institución.

El directivo aseguró que el colectivo custodiará la bandera con responsabilidad y la convertirá en un estímulo para elevar el desempeño, fortalecer la disciplina y responder a las tareas vinculadas con la seguridad de las fronteras.

La ceremonia confirmó el papel de las organizaciones juveniles en la formación de profesionales comprometidos con la defensa de la soberanía y con la continuidad de las funciones aduaneras al servicio del país.