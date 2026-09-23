Reafirma Cuba voluntad de diálogo con Estados Unidos

La Habana, 23 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reafirmó hoy desde su perfil en la red social Facebook la disposición de diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo.

El dirigente expresó que Cuba habla con el corazón y con la historia, y subrayó que el pueblo cubano se mantiene firme, digno y consecuente, citando a José Martí: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”.

Morales Ojeda señaló que la nación caribeña continúa de pie con humildad, y destacó que un pueblo se mide por su memoria y su capacidad de seguir adelante.

En su mensaje, recordó los vínculos históricos y familiares entre Cuba y Estados Unidos, y afirmó: “nuestra puerta nunca se ha cerrado” al pueblo norteamericano.

Al dirigirse al gobierno de Washington, manifestó que Cuba cree en el diálogo, en el respeto entre naciones, y en construir puentes donde antes hubo distancia.

Dos pueblos hermanos no tienen por qué ser adversarios, puntualizó, y concluyó con la expresión “Cuba, con la mano tendida”, al referirse a la voluntad de dialogar y superar las diferencias.