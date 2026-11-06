Pinar del Río: más preparados para la defensa de Cuba (+ Fotos)

Pinar del Río, 6 nov (ACN) Como parte de la concepción de guerra de todo el pueblo, personas de varias edades participaron hoy en las actividades concebidas en Pinar del Río por el Día Nacional de la Defensa.

Es el caso de Anaisa Hernández, residente de la zona de defensa 21-08-01 Hermanos Cruz, del municipio cabecera, quien participó en acciones prácticas de arme y desarme de fusiles.

Cuba es un país de paz, pero tenemos que estar preparados en caso de una agresión enemiga; y esta fue una jornada provechosa, aseguró.

Para el lugareño Benito Madera, a mayor preparación mayor posibilidad de preservar las conquistas de la Revolución, "sobre todo porque nuestro país se encuentra en constante amenaza de Estados Unidos", dijo.

Otras de las acciones realizadas fueron la evacuación de la población y el traslado hacia obras protectoras, la instalación y desactivacion de minas, el uso de medios de protección para superar un área contaminada y primeros auxilios.

La zona de defensa 21-08-01 es de las más pobladas del país, con 24 mil 120 habitantes, y dispone de 12 centros educacionales, 24 consultorios médicos y casi un centenar de centros económicos.

Yamilé Ramos Cordero, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, insistió en la búsqueda de alternativas en esa comunidad para el abasto de agua a la población, sobre todo teniendo en cuenta el complejo escenario que en la actualidad viven buena parte de los pinareños.

Enfatizó, asimismo, en el uso de fuentes renovables de energía para actividades vitales, a partir del vínculo con actores del sector no estatal.

El Día Nacional de la Defensa constituye colofón del ejercicio estratégico "Moncada 2026" que durante dos días enfatizó en la preparación de todos los órganos de dirección y mando, desde el Consejo de Defensa Provincial hasta las zonas de defensa y sus grupos de trabajo.