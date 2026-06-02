Periodista holguinera habla de Raúl desde la cercanía

Holguín, 2 jun (ACN) En un recorrido de trabajo, Raúl Castro se detuvo, pidió fotografiarse junto al equipo de prensa y, en un gesto, colocó su gorra a Magalys Pupo Leyva con ternura, escena que la periodista jubilada atesora como uno de los recuerdos más entrañables de su labor profesional.

Durante esa etapa de su vida, Pupo Leyva logró percibir, en primera persona, el carácter del General de Ejército, a quien define como un hombre cercano a los trabajadores, los soldados, las mujeres y los combatientes, en contraste con percepciones que lo catalogan como rudo.

La comunicadora destacó su participación en la edición de materiales informativos durante uno de los varios recorridos por el oriente del país, en el que el líder revolucionario elogió la calidez de su voz en los reportes televisivos.

Como parte de esas coberturas, en una ocasión el equipo de prensa permaneció varios días en una casa de visita, donde Raúl compartió la mesa con los periodistas en un ambiente de sencillez y compañerismo.

Relató la reportera que detrás del verde olivo habita una persona de extrema sencillez que asumió ese uniforme como piel desde muy joven por la liberación definitiva de Cuba.

En charla amena hoy asegura que Raúl es un hombre abierto al diálogo y la conversación, que no cohíbe a los demás en su desempeño.

Ese retrato íntimo cobra relieve en medio de las recientes acusaciones del gobierno estadounidense, que Pupo Leyva considera un intento fallido de borrar décadas de historia revolucionaria.

Magalys Pupo lo recuerda respetuoso con cada persona que se le acercó, dispuesto a orientar sin imponer su criterio, capaz de reír con genuina naturalidad y, por encima de todo, un ser excepcional que, a sus 95 años, sigue brillando con igual humanidad bajo las cuatro estrellas de su charretera.