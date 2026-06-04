Pasajeros del tren accidentado en Las Tunas llegan a sus destinos

La Habana, 4 jun (ACN) Todos los pasajeros y tripulantes del tren No. 12, que cubría el itinerario Santiago de Cuba-La Habana y sufrió un accidente en la noche del 2 de junio en el kilómetro 669,350 de la Línea Central, fueron trasladados hacia sus destinos mediante un operativo especial de transporte.

El Ministerio de Transporte informó a través de su perfil en Facebook, Rutas Nacionales, que se dispusieron 24 ómnibus, 18 de la Empresa Ómnibus Nacionales y seis de Transmetro, para evacuar a 725 pasajeros y 30 tripulantes desde el lugar del accidente y garantizar el traslado de quienes esperaban el tren en estaciones posteriores.

La operación incluyó vehículos procedentes de Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Matanzas, que se sumaron a los esfuerzos de las autoridades locales y ferroviarias para asegurar la continuidad del viaje.

Según la nota oficial, ninguno de los pasajeros ni tripulantes sufrió daños físicos, y se reiteró que las imágenes y comentarios difundidos en redes sociales ajenos a los canales oficiales carecen de veracidad.

Se constituyó una comisión investigadora para esclarecer las causas del descarrilamiento de cinco de los once coches de pasajeros, ocurrido en el Apartadero de Cruces Sabanazo, localidad de Omaja, provincia de Las Tunas.

La dirección de los Ferrocarriles de Cuba y su empresa de trenes nacionales ofrecieron disculpas a los viajeros por los inconvenientes ocasionados y agradecieron la cooperación de las entidades del sistema de transporte en el restablecimiento de la normalidad.