Nuevas voces, nuevos retos propiciará diálogo en Universidad de Camagüey

Camagüey, 22 sep (ACN) Organizado por el Departamento de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz, el Primer Coloquio Universitario de Comunicación Social Nuevas voces, nuevos retos, sesionará el próximo 26 de septiembre como un espacio para propiciar el diálogo interdisciplinario e impulsar el intercambio de ideas y experiencias.

Refiere la convocatoria, publicada en el perfil de Facebook de la UC, que la intención es estimular la producción académica y la investigación formativa, además de promover una cultura de responsabilidad y ética comunicacional.

Según precisó Ricardo de Miranda Rodríguez, principal organizador del evento, las temáticas previstas a abordar mediante paneles, conferencias y el trabajo en comisiones estarán enfocadas hacia los tres ámbitos que reconoce la Ley de Comunicación Social: el mediático, el organizacional y el comunitario.

En ese sentido, agrega el sitio digital de la casa de altos estudios agramontina, que los ejes temáticos permitirán profundizar en la comunicación y los nuevos formatos comunicativos, la comunicación para el desarrollo, la comunicación y ética profesional y la comunicación política y ciudadanía.

Subrayó De Miranda Rodríguez que, hasta el momento, han recibido una treintena de ponencias de las provincias de Las Tunas, Villa Clara, Sancti Spíritus, La Habana y Camagüey, 18 de ellas de la autoría de estudiantes universitarios.

Esta edición constituye el resultado del trabajo final de la asignatura Relaciones Públicas que reciben los alumnos de segundo año del curso por encuentro de Comunicación Social y estará dedicada al recientemente fallecido Alfredo Gálvez García, profesor de esa materia, apuntó el perfil en Facebook de esa institución académica.