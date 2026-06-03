Nuevas generaciones de camagüeyanos celebran 95 años de Raúl Castro Ruz

Camagüey, 3 jun (ACN) Desde el Instituto Preuniversitario Urbano Álvaro Morell, de esta ciudad, las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno en la provincia de Camagüey acompañaron a las nuevas generaciones en el homenaje por los 95 años del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Tamara Álvarez Loyola, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el distrito Julio Antonio Mella, apuntó que en la vida del líder de la Revolución cubana encontramos un manual de lealtad y resistencia, pues de él, añadió, admiramos no solo su trayectoria militar, sino su humildad, liderazgo y capacidad para no claudicar en los momentos más complejos de la nación.

Su ejemplo, afirmó Vanessa Almaguer García, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, inspira a enfrentar cada dificultad con valentía, pues no basta solo con admirar la historia, es necesario continuar escribiéndola.

Somos parte de una generación, comentó, que tiene el deber de estudiar, prepararse y asumir con responsabilidad el futuro de la nación y la defensa de sus más nobles conquistas.

Precisamente con ese propósito, un grupo de jóvenes que asume la militancia como una actitud genuinamente revolucionaria, recibió de manos de Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y de Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, el carné que los acredita como miembros de la organización juvenil.

Por estos días Camagüey celebra de múltiples maneras los 95 años de un incansable luchador, y entre las actividades más notables destacan una gala homenaje a Raúl, protagonizada por el proyecto Golpe a Golpe, donaciones de sangre, un panel sobre su vida y obra, así como una ruta histórica en la cual jóvenes agramontinos recorrerán algunos de los lugares de la provincia visitados por Raúl.