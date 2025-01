Matanzas: Caravana de la Libertad conecta generaciones

Matanzas, 7 ene (ACN) Nuevamente jóvenes destacados protagonizan la reedición de la Caravana de la Libertad, y en su tránsito por la provincia de Matanzas, el periplo se ratifica como simbólica tradición que conecta generaciones para honrar la memoria histórica.

Según publicación de la periodista Iris Quintero Zulueta en la red social Facebook, en el municipio de Los Arabos, en el acto de recibimiento a la Caravana, participaron cubanos con valiosas memorias como integrantes del Ejército Rebelde que triunfó el primero de enero de 1959.

Quienes hace 66 años acompañaron a Fidel Castro, híder Histórico de la Revolución Cubana, en la trayectoria victoriosa de Oriente a Occidente, entregaron el carné acreditativo a nuevos miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Los Arabos, Colón y otros municipios en la ruta de la Carretera Central, serán este 7 de enero otra vez partícipes de la conmemoración de un suceso de alto simbolismo patrio, en tanto patentizó la victoria revolucionaria rotunda con el afecto inmenso mostrado por el pueblo a los guerrilleros de la Sierra Maestra.

Esta noche, como es tradicional, en el entorno del Parque de La Libertad, en la ciudad de ríos y puentes, Matanzas evocará el histórico momento en el que Fidel conversó con el pueblo desde uno de los balcones del patrimonial edificio donde actualmente radica el Gobierno Provincial del Poder Popular.

Según el sitio http://www.fidelcastro.cu en su discurso dijo Fidel a los matanceros:

Tengo la impresión de que no ha quedado una sola alma en las casas de Matanzas (EXCLAMACIONES DE: “¡Nadie!”). Tengo la impresión de que aquí está Matanzas entero; es todo el pueblo, y todo el pueblo unido. Si a este pueblo, cuando estaba desarmado y cuando no estaba unido, no pudo aplastarlo la dictadura, ¿quién puede en estos momentos derrotar al pueblo de Cuba? (EXCLAMACIONES DE: “¡Nadie!”)