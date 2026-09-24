Los Camilitos cumplieron sesenta años de temple y honor

Santa Clara, 24 sep (ACN) Con el aval de haber entregado a la patria a miles de profesionales formados en la disciplina, el estudio y el honor, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Villa Clara conmemoró el aniversario 60 de la creación de estas emblemáticas instituciones docentes en el país.

Desde su fundación el 23 de septiembre de 1966, concebida bajo los principios estratégicos del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro, las aulas de los tradicionales "Camilitos" han acogido a innumerables jóvenes de la región central.

De allí han egresado generaciones enteras de cubanos con una sólida preparación cimentada en el trabajo creador y el amor inquebrantable a la nación, convirtiéndose en estandartes vivos de continuidad.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia central tuvo lugar cuando el coronel Demetrio Valdivia Sosa, jefe de la Sección Política de la Región Militar de Villa Clara, dio lectura a la carta de felicitación remitida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, misiva que reconoció la trayectoria heroica de estos centros, el rigor de sus claustros y la impronta de sus graduados a lo largo de seis décadas de existencia ininterrumpida.

El solemne tributo, este miércoles, abarcó también a los fundadores, profesores, oficiales y trabajadores civiles de la institución, artífices cotidianos de una obra educativa que prestigia la historia militar y social de la provincia.

Las palabras centrales de la conmemoración estuvieron a cargo del primer teniente Juan Gabriel Izquierdo González, subdirector docente del centro, quien destacó la impronta acumulada durante este tiempo en la formación integral de los educandos.

El oficial subrayó que el mayor orgullo de la escuela radica en los miles de egresados que hoy sirven a la sociedad desde las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior (Minint), la ciencia, la producción y los principales frentes de la economía nacional.

En el marco del aniversario, el compromiso político del relevo se patentizó cuando un grupo de jóvenes alumnos recibió de manos de los dirigentes presentes el carnet que los acredita oficialmente como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, un paso de madurez que simboliza la continuidad ideológica de la Revolución.

A la celebración asistieron especialmente invitados los fundadores del plantel, cuya presencia entrañable aportó un puente vivo entre los sacrificios de los orígenes y la realidad actual de los cadetes.

En el transcurso del acto, la institución recibió calurosos agasajos y reconocimientos por parte del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno en el territorio, la Región Militar de Villa Clara, la Jefatura del Minint y el Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, entidades que destacaron la vigencia del ideario camilito en el tiempo presente.

Las notas del himno patrio y el firme del destacamento de la bandera clausuraron la jornada, ratificando que en el centro de la geografía insular la Escuela Militar Camilo Cienfuegos continúa siendo una trinchera indestructible donde se funde la disciplina militar con la más alta sensibilidad humana.