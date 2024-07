Lo que corresponde ahora es hacer, dice diputada cubana

La Habana, 19 jul (ACN) Lo que nos corresponde ahora es hacer, ya están las medidas con sus objetivos, lo que resta es implementarlas, ya sea desde los organismos o a nivel de circunscripciones, respetando las dinámicas y particularidades de cada lugar, expresó hoy Taymí Martínez Naranjo, diputada por el municipio de Matanzas, en la provincia homónima.

Presente en la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura, conversó en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias y consideró que aunque en este contexto la mayoría de la población desea avances inmediatos, se trata de un proceso donde los progresos deben ser escalonados y sostenibles.

La directora general del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, de Matanzas, considera que este constituye un momento para evaluar las medidas y resultados ya visibles como parte de las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Aseveró que, sin lograrse aún la transformación esperada, en el sector de la salud se ha podido vislumbrar esa mejoría con la reincorporación de más de tres mil profesionales luego del incremento en los ingresos personales.

Martínez Naranjo calificó como una decisión muy valiente, en medio de un déficit fiscal considerable, que las políticas se proyecten para beneficiar a los profesionales en renglones prioritarios, los cuales constituyen también una conquista de la Revolución.

Argumentó que uno de los sectores donde más se reflejan los impactos del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos es el de la salud pues en ocasiones se requieren insumos específicos que muchas veces el país no los puede conseguir y el Hospital provincial Faustino Pérez no escapa de esa realidad.

Ejemplificó que en la institución hospitalaria se requieren piezas para un tomógrafo, el cual es de marca Phillips, y por tanto se dificulta obtenerlas porque por las restricciones el proveedor no puede venderlas a Cuba.

No obstante, aseguró que el derrotismo y la rendición no tienen cabida en un equipo donde predomina el valor humano y la preparación y lo que sí no ha faltado en ningún momento es esa medicina que se hace desde la sensibilidad, el amor y la empatía.

Anunció que entre las obras que se ejecutan en la instalación para elevar el confort de los pacientes, para el próximo 26 de Julio se inaugurarán en el centro dos salas: la de cuidados paliativos y la de neurocirugía, lo cual fue posible gracias al esfuerzo de muchos y la solidaridad de amigos de otras latitudes.

Esto demuestra, en su criterio, la disposición del país de trabajar para salir adelante, aún bajo las condiciones del bloqueo, y aunque es una realidad que no se verá de inmediato si se hace lo posible para corresponder con resultados el heroísmo del pueblo cubano.

El presente período de sesiones cerrará este sábado 20 de julio en una jornada donde está prevista la aprobación de los proyectos de leyes de Ciudadanía y Extranjería, la elección de los miembros del Consejo Electoral Nacional y la aprobación del organismo objeto de la alta fiscalización y el gobierno provincial que rendirá cuenta de su gestión en el próximo ciclo parlamentario.