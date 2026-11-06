Llama Onudi a apoyar a Cuba y a la solidaridad internacional

La Habana, 6 nov (ACN) Gerd Müller, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), llamó a apoyar a Cuba durante las reuniones semestrales que sostuvo en Viena con el Grupo de los 77 y China y con el Grupo de América Latina y el Caribe.

Müller instó a los Estados miembros a respaldar a Cuba en el complejo momento que atraviesa, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

"No podemos aceptar que se aísle a Cuba. Hay mucho potencial en el país y todos podemos hacer mucho por ellos", recalcó Müller este jueves.

El máximo directivo de la Onudi recordó su visita a La Habana en 2024 y la firma por Cuba, en junio de este año, del Programa de Alianzas por País.

Ese programa establece el marco programático para la implementación con la Onudi de proyectos que responden a las prioridades nacionales identificadas por el país.

El pronunciamiento constituye un respaldo explícito a Cuba frente a las dificultades que enfrenta, en particular las derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, agravado por el cerco energético.