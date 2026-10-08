Lexy  Marian lleva este jueves a casa una franja de la bandera (+Fotos)

Matanzas, 8 oct (ACN) Hoy la pequeña Lexy Marian García Rojas lleva a casa, anudada en el pecho, una franja de la bandera y ante la mirada orgullosa de mamá y papá, lágrimas brotaron con la emoción de quien recibe su primer atributo pioneril, en la amplitud de la Jornada Camilo-Che.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Yasmilka Rojas Martínez, madre de la alumna de primer grado, expresó la emoción que circunda al hogar hace unos días, en espera del instante, difícil de olvidar para la familia y para su niña, que este jueves no dejó de sonreir.

Hay momentos que permanecen siempre, sin dudas ese "mamá estoy emocionada", el abrazo, colmado de lágrimas y sonrisas para los tres, y la oportunidad de ponerle, hoy yo, la pañoleta a mi hija, como alguna vez también me la anudaron a mi, resulta motivo de agradecimiento y alegrías, enfatizó.

Rojas Martínez recalcó además, la importancia de alimentar la ilusión en las nuevas generaciones, aún cuando los tiempos demandan grandes esfuerzos en función de garantizar que su formación ocurra en un entorno lleno de esa paz que no se quiebra a pesar de la amenaza constante del gobierno de Estados Unidos: este momento es todo para ellos, añadió.

El acto provincial de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), con sede en la Escuela Primaria República de México, devino sinónimo de crecimiento y pasos importantes para las familias de Matanzas, que en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sembraron esperanzas entre pañoletas.

Oportuna supuso la cita para iniciar con la interpretación del tema "Hasta Siempre Comandante" por el coro de la institución educativa, la Jornada Ideológica Camilo-Che, este 8 de octubre cuando en Cuba se recuerda al Guerrillero Heróico.

Acompañaron a los pequeños Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, entre otras autoridades políticas y gubernamentales, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como también la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, familias, profesores y alumnos del centro.