Lamenta Cuba muerte de vice primer ministro Ricardo Cabrisas

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 16 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó hoy el fallecimiento del vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz, a los 88 años de edad.

En la red social X, el Presidente cubano calificó a Cabrisas Ruiz como un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución.

Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento. pic.twitter.com/sR6WQCN8Q4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 16, 2025

Díaz-Canel expresó las más sentidas condolencias y envió un fuerte abrazo a sus familiares y amigos en este difícil momento.

"Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento".

Ricardo Cabrisas Ruiz nació el 21 de enero de 1937; el 21 de diciembre de 2019, a propuesta de Díaz-Canel, fue designado como vice primer ministro por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el IV período ordinario de sesiones correspondiente a la IX Legislatura.

Esa responsabilidad la cumplió a la par que se desempeñaba como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, hasta el 23 de mayo de 2024, cuando fue liberado, manteniéndose como vice primer ministro.

En 2024 se le otorgó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Este año Cabrisas Ruiz recibió el "Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente", la más alta distinción concedida por el emperador Naruhito, de Japón, a ciudadanos extranjeros, por su contribución al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países.