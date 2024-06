 La Ley de Pesca sobre el tapete, en encuentro con pescadores

Artemisa, 27 jun (ACN) La Ley de Pesca y sus normativas regulatorias se ponen encima del tapete en un encuentro con pescadores, iniciado hoy en Cuba, por la localidad pesquera Baracoa, en el municipio de Bauta, presidido por Alberto López Díaz, titular del Ministerio de la Industria Alimentaria.

Esa Ley (https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2020-o11.pdf) se analizará en un proceso que incluye a 78 municipios del país y 222 bases de pesca, para evaluar detalles de su instrumentación y cumplimiento, explicó Miladys Naranjo Blanco, viceministra que atiende esa modalidad.

López Díaz calificó el encuentro de fructífero, por el diálogo franco entre todos los participantes, desde los viceministros del sector, jefes de departamentos, grupos empresariales, hasta dirigentes del Partido y del Gobierno en el municipio, en aras de resolver entre todos los problemas y garantizar mayor producción para satisfacer la alimentación del pueblo.

Instó a las autoridades del gobierno de los consejos de administración, a partir de la facultad de autonomía otorgada por la Constitución, a crear alianzas y buscar mejores resultados, dando respuestas y perfeccionando lo que no se ha implementado bien hasta ahora y está legislado.

Existen más de 20 mil pescadores en todo el país, es un potencial inmenso que hay que revertir en beneficio del pueblo, para producir más pescado, las medidas de flexibilización que enuncia, tienen que corresponderse con el impacto en la producción de ese producto altamente demandado, señaló.

A ordenar la comercialización, los precios, si se organiza bien esta actividad pesquera se puede dar una respuesta, desde lo local, para satisfacer las necesidades, y los pescadores siempre han respondido, acotó el Ministro.

Las dificultades para adquirir combustible, avituallamiento y reparar las embarcaciones, fueron expuestas por Santiago Fernández, representante de la base de pesca, quien refirió también el tema de la pesca submarina, legislada como actividad recreativa, y las 12 millas en el mar aprobadas para ejercer la actividad.

Servilio Rodríguez, propietario de embarcación, agradeció la posibilidad del encuentro y conversar “a camisa quitada” sobre la realidad que les golpea, pues actualmente se les hace imposible poner un precio a una captura, por la carencia del combustible para salir a navegar, y otros insumos imprescindibles, lo que le ponen a las embarcaciones proviene del esfuerzo propio, comentó el pescador y sugirió revisar bien el tema, para buscar una solución lo más pronto posible y poder bajar los precios del pescado.

Otros especialistas coincidieron en afirmar que no se limitarán las licencias de pesca, hay voluntad para ofrecer respuestas, pero lamentablemente los pescadores no reportan las capturas, a pesar de que pueden comercializar a quienes deseen, y no solamente a una empresa de la pesca como antes establecían.

Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la comisión agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su intervención, aseguró que hay oídos receptivos para escuchar y buscar soluciones a las problemáticas que se presentan, el intercambio debe ser sistemático desde el municipio, hay que acompañar y conducir a los pescadores, y velar por la legalidad.

La Ley de Pesca en Cuba, data del año 2019, fue modificada en 2023, antes de su aprobación y publicación suscitó debates en el sector, y se vio afectada por la pandemia global de Covid-19, ahora con estos intercambios se identifican medidas, evalúan el avance en la política y su cumplimiento en el país.