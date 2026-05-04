Katiuska Blanco: Fidel es un árbol que crece diariamente (+Fotos)

Holguín, 4 may (ACN) La vigencia del ideario de Fidel Castro y su formación como líder revolucionario centraron la conferencia inaugural impartida por la periodista Katiuska Blanco Castiñeira en el Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores Memoria Nuestra, columna vertebral de las Romerías de Mayo.

Durante su intervención, titulada Historias de Alejandro, la también biógrafa del líder histórico de la Revolución cubana reflexionó este domingo sobre la construcción humana, ética y política del Comandante en Jefe, a partir de su infancia en Birán y su posterior formación intelectual.

Blanco Castiñeira destacó que los primeros años de vida en ese entorno rural marcaron profundamente su carácter y valores, al tiempo que subrayó su temprana vocación por el estudio de la historia y de grandes figuras universales y nacionales.

Las claves de su existencia, de su lucha y de sus valores se descifran desde Birán, afirmó, al referirse a la influencia decisiva de ese espacio en la concepción revolucionaria de Fidel.

La investigadora lo definió como un genio político, dotado de una capacidad excepcional para acumular conocimientos y proyectarlos en función de las causas sociales, siempre desde una profunda sensibilidad humana.

En ese sentido, resaltó que en su accionar confluyeron audacia, resistencia y una permanente preocupación por los problemas del prójimo como elementos que distinguieron su liderazgo.

Fidel fue un hombre atento al drama humano; resolverlo era el motor principal de sus luchas, señaló.

Asimismo, ponderó su relación con la naturaleza, su capacidad como escritor y su cercanía con el pensamiento de José Martí, al reconocer que él tenía la oportunidad de ver sueños cumplirse y de plantarse nuevos anhelos.

Para Blanco Castiñeira, el legado de Fidel trasciende su tiempo histórico y se manifiesta en la construcción simbólica que cada generación realiza desde sus propias experiencias.

Fidel es un árbol que crece diariamente: el de las ideas que perduran, el que se construye en el imaginario de cada uno, expresó.

La autora también evocó su experiencia personal como colaboradora cercana del líder revolucionario, etapa que calificó de esencial en su vida profesional y humana, al tiempo que reafirmó la vigencia de su intelecto en la actualidad.

Convocó a los jóvenes a estudiar su obra de manera sistemática, al considerar que en ella se encuentran claves para comprender los desafíos contemporáneos y proyectar el futuro.

El Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores Memoria Nuestra forma parte de las actividades de las Romerías de Mayo, evento que reúne cada año en Holguín a artistas, investigadores y creadores de diversas partes del mundo.

Este espacio promueve el intercambio académico y cultural entre las nuevas generaciones, con énfasis en la reflexión sobre identidad e historia contemporánea, en consonancia con el espíritu integrador que distingue a las Romerías.