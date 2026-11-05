Junto a Esteban Lazo concluyó en Matanzas Moncada 2026 (+Fotos)

Matanzas, 5 nov (ACN) La oportuna presencia de Esteban Lazo Hernández, miembro del Consejo de Defensa Nacional y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, marcó hoy en Matanzas la última jornada del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, dispuesto a elevar desde el miércoles último la cohesión de los órganos de dirección y de mando.

La Región Militar Matanzas devino escenario para concluir con un resumen parcial el ejercicio, dirigido además a honrar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el Año del Centenario de su Natalicio, mediante una videoconferencia con el resto de las regiones que integran el Ejército Central.

El General de Brigada Alexander Rivero Díaz, jefe de la Región Militar Matanzas, argumentó que en el territorio se aplicaron un total de 32 dinámicas, entre las que se incluyen las relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades combativas, acciones tácticas, así como también las correspondientes a la especialidad de Defensa Antiaérea.

Vamos a proteger lo logrado durante más de 60 años, Cuba está firme, sostuvo Marieta Poey Zamora, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, durante la cita, donde se expusieron los resultados alcanzados por el territorio en la amplitud de Moncada 2026.

También la División Territorial de Comercialización de Combustibles de Matanzas procuró ser espacio para la reflexión y el intercambio en el abrigo de la última jornada del ejercicio estratégico y acogió el Consejo de Defensa Municipal, con el propósito de socializar las acciones llevadas a cabo en el territorio los días 4 y 5 de noviembre últimos.

Resaltaron durante el diálogo temáticas como el incremento de la protección a la población ante posibles golpes del enemigo, la movilización del personal y el papel de los grupos de apoyo y las actividades cumplidas desde cada trinchera.

Moncada, ejercicio organizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desde 1980, figura como una oportunidad para afianzar la preparación y disposición combativa de las tropas y el sistema de defensa, aunar fortalezas, y reafirmar la decisión inquebrantable de los cubanos de respaldar la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.