Honran en Holguín a Raúl en su 95 cumpleaños

Holguín, 3 jun (ACN) Una representación del pueblo de Holguín rindió homenaje hoy al General de Ejército Raúl Castro Ruz con motivo del aniversario 95 de su natalicio, en reconocimiento a la lealtad y una vida consagrada a la Revolución cubana.

En la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, miles de holguineros se congregaron en Tribuna Abierta Antimperialista para rechazar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el líder revolucionario, relacionadas con los sucesos de 1996, cuando Cuba defendió su soberanía aérea ante las violaciones de la organización Hermanos al Rescate.

Osmany Viñals García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio cabecera, transmitió la felicitación del pueblo al General de Ejército desde la tierra que lo vio nacer y de la cual es uno de los hijos más dignos y valientes.

Hoy se honra no solo al niño intrépido y al joven rebelde, sino también al militar estratégico, al estadista sereno y al compañero de todas las batallas; Raúl es el protector de una obra que trasciende a cualquier ser humano, declaró el dirigente.

La joven jurista Yaiselín González Méndez hizo un llamado a la justicia y al esclarecimiento de los hechos de 1996, imputaciones basadas en mentiras que intentan empañar la imagen de un hombre que es escudo y artífice de la soberanía cubana.

También la oradora exigió respeto a la legalidad frente a procesos que sirven de pretexto para socavar la independencia de la nación y su derecho a la libre determinación, respaldado por la Carta de las Naciones Unidas.

El momento fue propicio para denunciar, una vez más, las agresiones de Estados Unidos contra la Isla, las cuales suman más de seis décadas de medidas injerencistas y una política de asfixia económica que califica como crimen de lesa humanidad.

La gala cultural contó con la participación de cerca de 250 artistas locales, entre ellos las compañías de Narración Oral Palabras al Viento, el Conjunto Folklórico La Campana y la de Danza Contemporánea Codanza, que enaltecieron los símbolos patrios a través de diversas manifestaciones estéticas.

Presidieron el acto Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia; Manuel Francisco Hernández, gobernador de Holguín; el general de división Eugenio Armando Rabilero, jefe del Ejército Oriental, así como representantes de organizaciones de masas, combatientes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Tras años de provocaciones y violaciones del espacio aéreo cubano en misiones de hostigamiento y reconocimiento, el 24 de febrero de 1996 aeronaves de la organización Hermanos al Rescate fueron advertidas y se procedió a su derribo según lo estipulado por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Raúl Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Birán, antigua provincia de Oriente, donde demostró una temprana vocación patriótica al unirse a la lucha insurreccional junto a su hermano mayor, Fidel Castro, líder de la Revolución cubana, hasta alcanzar el triunfo el Primero de Enero de 1959.