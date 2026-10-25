Guantánamo sigue alerta por lluvias persistentes

Guantánamo, 25 oct (ACN) Con lluvias en sus 10 municipios transcurre este domingo en Guantánamo, como consecuencia de la vaguada extendida en la región oriental de Cuba y un flujo cálido y húmedo proveniente del mar Caribe, a lo cual se agrega la orografía de la provincia.

El máster e ingeniero Andrés Aragón Matos, jefe del Grupo Provincial de Pronósticos del Centro Meteorológico del territorio, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que estas condiciones del tiempo persistirán durante la tarde y noche de hoy, y hasta la madrugada de mañana.

Refirió que hasta las ocho de la mañana de hoy domingo, los principales acumulados de lluvia en la provincia se registraron en el pluviómetro de la delegación de Recursos Hidráulicos, en la ciudad de Guantánamo, con 137,3 milímetros (mm); Hatibonico y Boquerón, en Caimanera, con 80,5 mm y 67,3 mm, respectivamente; Baracoa, 70 mm; Paraguay, 60 mm; y otras cinco estaciones que incluyen a Manuel Tames y Maisí, por encima de 50 mm, en tanto el resto, marcaron cifras por debajo de esos números.

Los valores de precipitaciones registrados hoy aún no se han cuantificado, por lo cual los volúmenes de lluvia acumulados deben ser mayores, aclaró el especialista.

Mientras, reportes desde la red social Facebook indican que en Imías, riadas provenientes de los ríos Guayabo, El Ramón, El Cuero y Rio del Medio, amenazan con afectar zonas bajas de Los Consejos Populares Imías y Jesús Lores.

En ese territorio, el Consejo de Defensa Municipal realizó recorridos por todas las zonas de montaña como Yacabo Arriba, Los Calderos y El Jobo y también Cajobabo, y en todas se precisó el sistema de comunicaciones, los servicios de salud, la atención a los recursos económicos estatales y familiares, la evacuación de la población que vive en áreas vulnerables, la vigilancia de fuentes de abasto de agua y la garantía del líquido.

El informe de Leonardo Rivera Pérez, periodista de Radio Playita, especifica que todas las medidas se encaminan a proteger la vida de las personas y los recursos, y se llamó a no cruzar ríos, ni arroyos crecidos y a la disciplina en general de la población.

En Baracoa llueve de forma moderada pero persistente, lo cual, poco a poco, aumenta niveles de agua en cañadas, arroyos y ríos como el Macaguaní; hay que observar y no confiarse, reporta Mirna Rodríguez Zúñiga, de la emisora La Voz del Toa.

Desde el canal de WhatsApp Vigilancia Meteorológica Baracoa, se alerta que continúa en desarrollo un núcleo fuerte sobre la provincia de Guantánamo y el este de Holguín, con lluvias intensas que se reportan en zonas montañosas de la Ciudad Primada de Cuba.

Las principales autoridades de la provincia, encabezadas por Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guantánamo, insistieron en recorridos realizados por los municipios de Imías y San Antonio del Sur, en elevar la percepción de riesgo y no confiarse, hasta que cesen las lluvias de la actual situación meteorológica que afecta al territorio.