Gerardo Hernández: Una mirada al X Congreso de los CDR

La Habana, 23 sep (ACN) Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), conversó en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias sobre el X Congreso de la mayor organización de masas de Cuba, que se celebrará entre el 26 y el 28 de septiembre venideros, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El Héroe de la República de Cuba ofreció una mirada a la cita de los cederistas cubanos, desde sus expectativas, los principales temas que debatirán y el papel de la organización en la transformación de los barrios en todo el país.

P/ Cuáles son las expectativas para el Congreso, en el actual contexto que vive Cuba, crisis económica global, bloqueo reforzado…

R/ El análisis de las problemáticas que presenta la organización con un enfoque renovador, que se proyecten acciones que permitan no solo seguir perfeccionando nuestra labor, sino que aportemos más al país teniendo en cuenta el actual contexto, reforzar la participación popular en cada una de las tareas, mayor aporte a temas económicos como el ahorro de portadores energéticos, la producción de alimentos, el control popular y mayor enfrentamiento a las actividades delictivas, incremento del vínculo con la base e intercambios con la población que permitan la retroalimentación de información, lograr una mayor motivación de nuestra juventud hacia las tareas de la organización

P/ De los temas a tratar en el Congreso sobre la política de cuadros y la atención a las tareas de la economía, la vigilancia revolucionaria y la labor preventiva así como el trabajo ideológico y la atención a los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuál considera que más puede aportar al perfeccionamiento del trabajo de la organización?

R/ En el contexto actual en que se desarrolla la sociedad cubana y la necesidad de revitalizar y fortalecer el trabajo de la organización, consideramos que los tres temas que serán evaluados en el congreso aportan al perfeccionamiento del trabajo, teniendo en cuenta que si no contamos con cuadros, y cuando hablamos de cuadros no estamos refiriéndonos solo a los profesionales, sino también a los dirigentes de base en CDR y zonas, quienes conducen el trabajo en cada uno de los niveles, si logramos su completamiento y funcionamiento, sumado a ello mayor incorporación de jóvenes que le impregnen nuevas formas de pensar y hacer, obtendremos mayor motivación y participación de los cederistas en cada una de las actividades.

Este tema incluye las tareas de apoyo a la economía donde la organización desde su creación ha aportado a través de tareas tan importantes como las donaciones voluntarias de sangre, las diferentes campañas de apoyo a la salud y el trabajo conjunto con el médico y enfermera de la familia, la recogida de materias primas, la producción de alimentos, fomentando el movimiento cederista desde el barrio Cultiva tu Pedacito, la limpieza e higienización de los barrios, el apoyo a las diferentes tareas productivas, el ahorro de portadores energéticos, entre otros.

Los otros dos temas relacionados con la vigilancia, el trabajo preventivo, la labor ideológica y la atención a niños, adolescentes y jóvenes, es la esencia del trabajo con la familia, que es además el núcleo de nuestra labor, de ahí la necesidad de reforzar la prevención, persuasión y profilaxis, convocando a la reflexión colectiva de los cederistas en la comunidad y al interior de cada familia, para buscar las vías que permitan eliminar las ilegalidades, el delito y las indisciplinas sociales, fomentando cada vez más la educación formal y maneras solidarias de convivencia.

De ahí entonces, la importancia de la conjugación de todos estos elementos, ya que con su transformación acorde a los momentos y características de cada lugar, lograremos el perfeccionamiento de la organización para que siga siendo útil al barrio.

P/ Cómo llega al cónclave el programa de transformación en los barrios, y cuál ha sido el papel de la organización de masas en ese proyecto tan importante

R/ La atención a los barrios en transformación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pobladores, de ahí que se ha potenciado la participación de los cederistas en la transformación comunitaria y que se incorporen en las diferentes actividades convocadas, dentro de ellas, trabajos voluntarios para la higienización de los barrios, la ayuda en la construcción o reparación de diferentes obras, en muchos lugares se constituyeron Brigadas de solidaridad CDR-FMC para la construcción o reparación de viviendas a personas necesitadas o subsidiadas, como ancianos solos, discapacitados, madres solteras con más de 3 hijos, entre otros.

De conjunto con los demás factores se les ha dado atención a los casos vulnerables, el tratamiento a los desvinculados del estudio y el trabajo, a las personas que cumplen sanción en libertad, los hijos de los reclusos, entre otros.

En todas estas transformaciones se ha tenido una mirada hacia las motivaciones de los jóvenes y los niños en los barrios, y en consecuencia se han preservado espacios para la práctica de deportes, parques infantiles, para la cultura, la multiplicación de los proyectos comunitarios…

Por otra parte se tramita y da seguimiento con los organismos competentes a las problemáticas identificadas.

Pero no todo lo realizado ha tenido el impacto deseado, no siempre se ha logrado la motivación de los cederistas, ni las respuestas a las problemáticas por parte de los organismos han sido efectivas, por lo que se requiere una atención sistemática con una mirada integradora no solo a la solución material, sino también al bienestar espiritual de la población.