Fortalecen camagüeyanos disposición combativa ante amenazas (+ Fotos)

Camagüey, 6 nov (ACN) Ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos de destruir la Revolución cubana, el pueblo camagüeyano fortaleció hoy su disposición combativa durante el Día Nacional de la Defensa.

En la zona de defensa 11 Garrido-La Caridad las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial (CDP) evaluaron el cumplimiento de las principales misiones de esa estructura y la capacidad de respuesta de los agramontinos, a través de ejercicios prácticos que incluyeron un simulacro de escape de amoníaco en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Lácteos La Vaquita y una acción de defensa de objetivo en la UEB Talleres Ferroviarios.

Walter Simón Noris, presidente del CDP, insistió durante el ejercicio en el papel de las zonas de defensa como eslabón esencial del dispositivo defensivo territorial, y exhortó a elevar la preparación y protección del pueblo,

A su vez, instó a incrementar los puntos de información, reforzar la guardia administrativa para reducir riesgos y vulnerabilidades, aprovechar al máximo los recursos endógenos y atender mejor a personas en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la jornada, precisó Neyda Verdecia Tamayo, presidenta de la citada zona de defensa, que se potenció la elaboración de alimentos, la evacuación de almacenes y la protección de objetivos económicos, además de la recogida de desechos sólidos y trabajos de higienización.

De igual manera, en el Área de Instrucción Municipal integrantes de los consejos de defensa de zonas, de las unidades de las Milicias de Tropas Territoriales, de la Reserva y de las Brigadas de Producción y Defensa reforzaron su preparación militar.

Esas actividades abarcaron las áreas de tropas especiales, ingeniería, artillería terrestre, defensa antiaérea, parte material del armamento, procedimientos para el tiro, comunicación y protección contra las armas de exterminio en masa, según comentó el coronel Andrés Rodríguez Vargas, jefe de Preparación Combativa de la Región Militar Camagüey.