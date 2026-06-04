Fortalece Universidad de Holguín vínculos internacionales

Holguín, 4 jun (ACN) La Universidad de Holguín (UHo), categorizada de Excelencia en el país, intensifica sus lazos internacionales con universidades de México, Colombia, España, Ecuador, Brasil y Rumanía, lo que eleva su prestigio y calidad académica e investigativa.

Jenny Ruiz de la Peña, directora de Relaciones Internacionales de la casa de altos estudios, explicó a la ACN que la institución mantiene más de 230 convenios vigentes con academias y centros de investigación globales, los cuales enriquecen la formación de estudiantes y docentes, e incrementan el impacto social.

Entre los organismos con los que colabora figuran la Universidad de Málaga, en España; la Nicolás Copérnico, en Polonia, y la de Administración de Varna, en Bulgaria.

En el marco de su estrategia de internacionalización, la UHo se posicionó como referente al integrarse en decenas de agrupaciones y redes de investigación, entre ellas la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado y el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida.

Ruiz de la Peña detalló que la institución posee varios proyectos de movilidad con términos de referencia coordinados por el propio centro, diez de los cuales se vinculan con el Programa Erasmus+, que impulsa el intercambio cultural.

La directiva señaló que se avanza también en la consolidación y diversificación de experiencias como la exportación de servicios, las estancias de investigación, los eventos y las misiones oficiales, mientras unos 25 becarios cursan programas de posgrado y doctorado.

Al abrir las puertas de la academia al mundo, se promueve la diversidad cultural y el aprendizaje intercultural, lo que prepara a los estudiantes ante los desafíos de un mercado laboral globalizado, comentó.

Desde 2014, la UHo integra los campus docentes Oscar Lucero Moya y Celia Sánchez Manduley, el Instituto Pedagógico José de la Luz y Caballero, la Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, además de diez centros municipales y dos filiales.