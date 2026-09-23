Felicitan a Escuelas Militares Camilo Cienfuegos en su aniversario 60

La Habana, 23 sep (ACN) Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), destacó hoy la celebración del aniversario 60 de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC).

Felicidades a quienes hoy están estudiando o trabajando en esos centros, y felicidades también a todos los que fueron y que siempre serán, porque los Camilitos se llevan en el corazón, manifestó Estévez Echeverría en su perfil en Facebook.

Afirmó que los Camilitos forman para el futuro de Cuba, buscando siempre la integralidad del alumno, y subrayó la vocación de servicio y disciplina que caracteriza a los estudiantes.

La dirigente juvenil añadió: “Llegan siendo niños y salen convertidos en jóvenes responsables y disciplinados. Con una estructura de formación profesional y militar que les abre puertas en donde llegan”.

También expresó: “Porque estas escuelas tienen eso. Te enseñan a ser útil. Limpiar, planchar, hacer la cama, preparar tu uniforme o desarmar un AKM. Son hábitos que se van creando y contribuyen a la formación de la persona”.

Agregó que como estudiantes tienen un rigor altísimo, con exámenes que miden no solo conocimientos, sino también sus capacidades físicas, por lo cual, el estudio es un deber sagrado diario, a la par del entrenamiento del cuerpo y la mente.

La primera secretaria de la UJC señaló que las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos forman para el futuro del país con una educación integral, sin que sus egresados tengan que ser necesariamente militares; muchos llegan a ser médicos, ingenieros, periodistas o campesinos.

La disciplina, las guardias y los entrenamientos crean lazos de hermandad, amistad y compromiso que duran toda la vida, distintos a los de una beca común.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) también resaltó en Facebook las seis décadas de las EMCC, al afirmar: “En defensa de la Patria, los Camilitos han sido ejemplo de disciplina y compromiso”.

Fundadas el 23 de septiembre de 1966, las EMCC se consolidaron como preuniversitarios militares en 1977, con el propósito de preparar bachilleres en ciencias y letras con vocación por la vida militar.

Generaciones de egresados han cumplido misiones internacionalistas y ocupado responsabilidades relevantes en la vida civil, manteniendo los valores inculcados en las aulas.