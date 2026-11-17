ACN | Tomada del Ministerio de Educación de la República de Cuba

La Habana, 17 nov (ACN) Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, evaluó este lunes la marcha del curso escolar 2026-2027 y las prioridades del sector durante una videoconferencia con los directores generales de educación de todas las provincias del país, informó el Ministerio de Educación (Mined).

Según precisó el organismo desde su perfil en la red social Facebook, en el encuentro analizaron la implementación de las directivas generales para el inicio y desarrollo del curso escolar en cada territorio, así como el estado actual de las transformaciones económicas y sociales en el sector educacional.

El Mined anunció un recorrido por todo el país para continuar la preparación y capacitación en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la creación de una nueva dirección para atender estos temas en el organismo y en el resto de los niveles de dirección.

La titular Trujillo Barreto indicó actualizar los planes de prevención de riesgos y los convenios colectivos de trabajo, como parte del perfeccionamiento del funcionamiento interno del sector.

Los directivos puntualizaron detalles sobre el plan de aseguramiento comunicacional de la Jornada del Educador y del 65 aniversario de la Campaña de Alfabetización, en el contexto del 68 aniversario del triunfo de la Revolución.