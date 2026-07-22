Estudios de grabación de Radio Guamá, 50 años de historia 

Pinar del Río, 22 jul (ACN) El 25 de julio de 1976 se inauguraron los estudios de grabación de Radio Guamá en el edificio que hoy constituye la sede de la emisora más occidental, coincidiendo entonces con el aniversario 23 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Yusley Izquierdo Sierra, director provincial de Radio, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que significó un cambio tecnológico y de espacio importante, teniendo en cuenta las condiciones del inmueble donde antiguamente estaba ubicado el medio de comunicación.

La tecnología era de punta y contribuyó a mayor calidad de las transmisiones; las cabinas con mejores prestaciones y acústica, destacó.

Desde ese instante se ha contado lo más difícil y lo más alegre en los estudios de la radio, que son parte impredecible de la historia del medio con 95 años en Vueltabajo, dijo.

Ese mismo día también se inició la emisora Radio Pinar Musical, ya desaparecida, apuntó Izquierdo Sierra.

A cinco décadas de la inauguración de los estudios, la locutora Elina Pelegrí, Premio Nacional de Radio 2018, recuerda que casi comenzaron allí una vida laboral, aunque con la misma disciplina.

Nos merecíamos tener una emisora con calidad y los trabajadores hicieron este edificio; cumplían su jornada laboral en la otra sede y en su tiempo libre construían, aseveró.

Y se logró con mucho esfuerzo, dijo, y el impulso del Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

Pude trabajar todos los géneros menos la narración dramática, y casi todo lo conseguí aquí, precisó Pelegrí, cuya voz identifica a la emisora desde 1970.

Hoy, a propósito de las celebraciones por la Gesta del Moncada y el aniversario del estudio, Radio Guamá es centro de una inversión capital- a cargo de la empresa privada "Construcciones y reparaciones Morejón"- para dotarla de mayor confort, lo que, sin dudas, repercutirá en la creación.

El máster central tenía un estado de deterioro significativo, y estamos diseñando una cabina sobre la base de lo que nos proponemos para la transformación editorial del medio, tanto en su plataforma tradicional como la digital, puntualizó el directivo.

También se trabaja en el falso techo del área de producción- un proceso más complejo- y en la pintura de la sala de prensa, indicó.

Se realizaron un grupo de acciones hacia el exterior por los 95 años de la radio pinareña, este 2026; pero faltaban otras en el interior, y aunque no son todas las necesarias permitirán disponer de espacios más agradables, detalló.