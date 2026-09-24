Encabeza Díaz-Canel condecoraciones de la vanguardia cederista

La Habana, 24 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy, en esta capital, a las condecoraciones de miembros y territorios destacados dentro de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), estructura que cumplirá 66 años el próximo 28 de septiembre.

Durante la cita se entregará la bandera “28 de septiembre”, máximo reconocimiento que otorgan los CDR, a esas zonas que han tenido durante el año un papel relevante dentro de las acciones convocadas por la organización.

Varios cederistas recibirán la medalla “Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio" y la distinción “28 de septiembre" por cumplir con la misión que tiene la estructura dentro de la sociedad.

Participan también el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, y Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR.

Presentes también en el acto otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, del Gobierno, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones políticas y de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Próximamente la provincia de Matanzas acogerá las actividades centrales por el aniversario 66 de los CDR, efeméride que también se ha dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador y máximo impulsor de los comités.