Encabeza Díaz-Canel movilización popular por los trabajadores (+Fotos)

La Habana, 1 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, va al frente de la concentración que tiene lugar hoy en la Tribuna Antiimperialista de esta capital el epicentro de las celebraciones del país en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

El mandatario cubano se desplazó por la ciudad junto a otros representantes de la máxima dirección de la Isla, miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunista, las organizaciones de masas, estudiantiles y sociales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios.

Desde diferentes puntos miles de habitantes de la urbe se trasladaron también hasta el lugar para participar en el festejo y patentar así la vocación de la mayor de las Antillas por la paz y en defensa de su soberanía e independencia, como quedó patente la semana anterior durante el desarrollo del movimiento popular Mi firma por la Patria.

La iniciativa de la sociedad civil cubana, convocada por el jefe de Estado durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el 16 de abril último, se ha convertido en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleva la verdad de Cuba a cada rincón del planeta.

Este movimiento de firmas, que comenzó oficialmente el 19 de abril en Playa Girón con la rúbrica del propio presidente Díaz-Canel y la dirección de la Revolución, se extendió por todos los centros laborales, comunidades e instituciones del país, y ha sido además respaldado por intelectuales, artistas, periodistas y trabajadores de diversos sectores, así como por las misiones diplomáticas cubanas en el exterior.