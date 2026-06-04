Enaltecen quehacer del Ministerio del Interior en Ciego de Ávila 

Ciego de Ávila, 4 jun (ACN) El espíritu de sacrificio y compromiso de las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) con la defensa de la Patria Socialista fue destacado desde el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, durante las celebraciones por el aniversario 65 de esa institución militar.

El coronel Luis Ernesto Castellanos Dobao, al frente de la Jefatura Provincial del Minint, transmitió la felicitación y el reconocimiento profundo del pueblo cubano, por los sucesivos años de constante lucha, heroísmo silencioso y la lealtad inquebrantable a los principios de los líderes de la Revolución.

Conscientes de que “la Revolución no es un camino de rosas, sino un combate a muerte contra el Imperio”, como sentenció el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los combatientes del Minint honran con su quehacer al líder histórico de la Revolución cubana, quien concibió esa institución armada como escudo y espada del pueblo.

Bajo ese concepto “enfrentan al enemigo externo y velan por la tranquilidad ciudadana y el orden interior, con la firmeza del que sabe que defiende una causa justa”, expresó en misiva de felicitación el coronel Castellanos Dobao.

El documento pondera que los miembros del Minint se alzan como muralla invencible cuando el imperio norteamericano recrudece su genocida bloqueo económico, comercial y financiero, en un intento por asfixiar a Cuba con medidas cada vez más extremas, que contemplan la persecución financiera y la promoción de acciones desestabilizadoras.

No hay campaña de mentiras, no hay intento de subversión ni amenaza terrorista que doblegue el espíritu de los hombres y mujeres del Minint, quienes ante cada agresión responden con unidad, vigilancia y dignidad, afirmó el alto jefe militar en su comunicado.

Evocó el pensamiento de Fidel, quien expresara que “la conciencia del deber cumplido es la mayor recompensa”, y los combatientes del Minint tienen esa satisfacción “al frustrar los planes del enemigo y proteger al pueblo de las consecuencias del bloqueo más largo y cruel que haya conocido nación alguna”.

A propósito de la fecha y teniendo en cuenta los méritos en el cumplimiento de las misiones, varios oficiales fueron ascendidos al grado inmediato superior y condecorados con la Distinción “Por el Servicio Distinguido en el Minint”, otorgada a combatientes que sobresalen por su desempeño y se convierten en referentes de vanguardia.

Según trascendió, el ascenso en grado no es solo un reconocimiento a los logros individuales, sino un voto de confianza que la Jefatura y el pueblo depositan en sus hombros, y una renovación del juramento de servir al país con total entrega.

La velada político-cultural también resultó oportuna para entregar a jóvenes oficiales el carnet que las acredita como militante del Partido Comunista de Cuba.

Asimismo, resultaron agasajados oficiales y soldados del Comando de Protección contra Incendios del municipio de Morón, quienes, en reiteradas ocasiones y en acto de altruismo, han extendido sus brazos para donar sangre y contribuir a salvar vidas humanas.

Acompañaron las celebraciones autoridades del Partido, Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, además de representantes de organizaciones sociales en el territorio moronense.



Artistas locales amenizaron la gala con interpretaciones alusivas a la obra revolucionaria y la labor del Minint.

Fundado el 6 de junio de 1961, el Minint es calificado como escudo de la nación por ser garante de la seguridad del Estado, el orden interior y la tranquilidad ciudadana, encargos cumplidos de manera honorable, razón por la cual es acreedor del respeto y admiración popular.