El derecho de los pueblos a decidir, en simposio internacional

La Habana, 2 may (ACN) El derecho de los pueblos a decidir su destino en el escenario internacional contemporáneo constituye simposio internacional, hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, ante una representación de activistas y sindicalistas de varios países del mundo.

Conferencias magistrales a cargo de George Mavrikos, presidente del instituto obrero internacional, de Grecia y de Olga Fernández Ríos, del instituto de filosofía de Cuba, tratan sobre las razones para luchar por un mundo mejor.

En esta sesión vespertina los paneles: Bloqueo, hegemonía y conflicto: Cuba ante la ofensiva imperial contemporánea y Hegemonía digital, geopolítica y soberanía: Desafíos contemporáneos para los pueblos, con la intervención de destacados investigadores e intelectuales, se realizan análisis desde la academia de temas actuales e imprescindibles para entender el contexto.

Durante la mañana de este sábado se celebró el encuentro internacional de solidaridad con Cuba, al cual asistieron casi 800 delegados de una treintena de países y unas 150 organizaciones, activistas y sindicalistas, ante la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

En las conclusiones del evento, el mandatario ratificó la denuncia a la nueva escalada del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, reafirmó que la nación caribeña es pacífica y que no existe ninguna razón para una agresión militar contra la Isla.

Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, moderador de las intervenciones de los participantes, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo a la Isla en momentos complejos, cuando llegar a la mayor de las Antillas constituye armarse de valentía, ante las constantes amenazas imperialistas.