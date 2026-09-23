Díaz-Canel: las transformaciones son resultado de amplia consulta

La Habana, 23 sep (ACN) Como un fruto de un proceso gradual y de consulta progresiva con todos los sectores de la sociedad definió hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la primera emisión del programa "Criterio Compartido", a través de la frecuencia de Radio Rebelde.

El mandatario cubano enfatizó, además, que estas transformaciones llegan luego de años de consultas con el pueblo.

"Desde 2007 hasta ahora se han realizado más de 20 procesos de consulta y en muchos de ellos habían ya elementos de las transformaciones" añadió.

Como dice Silvio en nuestra canción tema: "la prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada". Gracias a todos los que hicieron posible la primera emisión de #CriterioCompartido. Juntos avanzamos. Juntos derrotaremos el plan genocida contra #Cuba. pic.twitter.com/yWJx09y9rD — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 23, 2026

Destacó el discurso en julio de 2007 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, en el que fue muy crítico entonces y provocó más de un millón de propuestas; las consultas de los Lineamientos, que contaron con la participación de más de ocho millones de personas, y los documentos de congresos del Partido realizados desde esa fecha, entre otros procesos.

"Si hay algo que tenemos que criticarnos es que hemos sido lentos, pero esto se debió a que no estaban todos los consensos y la madurez para poder aplicar las transformaciones como estamos haciendo ahora", acotó.

Refirió que tras aprobarse el Programa de Gobierno, las transformaciones tocan lo fundamental de ese programa y lo extienden.

En todos estos procesos, por cada uno, participaron millones de cubanos y se generaron millones de propuestas, lo cual demuestra que no salieron de la decisión de una sola persona o grupo, sino que es parte del debate popular de la necesidad de transformar y hacer cosas diferentes y de llevar al país a otro momento.

"Cuando estamos enfrentando un genocidio como ahora, hay que actuar de una manera más rápida", afirmó.

Díaz-Canel recordó que esta "es una expresión revolucionaria de nuestro accionar, tal y como ha hecho la Revolución en otros momentos", a la vez que recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando se tomaron medidas similares durante el Período Especial, y entonces aseguró, entre otras cuestiones, que "no se crearía un gobierno burgués en Cuba, pues con la fuerza que tenemos en la Revolución no se debe tener miedo".

Díaz-Canel Bermúdez destacó que Fidel dejó claro que el Gobierno en Cuba es de y para el pueblo, que es el que manda, y resaltó de esta manera el legado y ejemplo del Comandante en Jefe, los cuales son, a su consideración, la fuerza principal de la Revolución, que junto con su pueblo no permitirá entregarse al mercado amparados en la ética de los trabajadores, cuadros e instituciones para combatir ilegalidades y hechos de corrupción.

"Estamos introduciendo mecanismos de mercado y flexibilizando reglas que ataban las manos de los productores, en todas las formas, tanto estatales como no estatales. Ahora tenemos novedades, como empresas estatales y no estatales que crean empresas mixtas, lo cual permitirá que se produzca más, haya más empleo, la gente viva mejor, para que se preserven nuestras conquistas sociales, y necesitamos una economía que permita sostenerlas. Hay que hacerlo con un control por parte del Estado y el pueblo, y con la participación de todos", acotó.

Enfatizó asimismo que en Cuba manda el Estado, no el capital; el mercado será una herramienta y dará señales para la planificación, será un mecanismo que permita producir más pero no dictará la vida.

"El pueblo y el Partido vigilan y controlan todo lo que se hace, y hay un papel rector del Partido en ese sentido, pues lo que estamos defendiendo y preservando es el socialismo. Hemos visto otras experiencias similares, y las dudas son legítimas y son preguntas que nos hicimos al inicio de implementar estas transformaciones", agregó.

Con respecto a las transformaciones, subrayó que no se debe temer este escenario y los mecanismos de mercado que se adoptan "pues se han tomado otras medidas surgidas en otros contextos en momentos previos y no se tuvo miedo en hacerlo cuando fue necesario".

Entre las prioridades, acotó, se contempla la protección a los más vulnerables a través de un enfoque de subsidios y atención particularizados, además del anuncio del surgimiento de un fondo para el desarrollo social.

Díaz-Canel recalcó que las transformaciones no son un ejercicio de escritorio, sino cambios que tocan la vida de todos cada día y hay que tener en cuenta lo que se está esperando.

"Hay un horizonte que podemos convertir en realidad trabajando, con producción, no podemos seguir pensando que vamos a continuar con las importaciones", abundó.

El Primer Secretario del PCC se refirió a las problemáticas actuales, como el acceso al agua potable, la elaboración del pan, la afectación del gas licuado, el transporte urbano y recalcó que la causa principal de esas carencias, en lugar de la ineficiencia interna como se ha querido posicionar, es el genocida bloqueo, que, entre muchas otras carencias no permite la entrada de combustibles y recursos indispensables para el país.

Comprendiendo que las transformaciones son necesarias, el mandatario convocó a pensar como implementarlas entre todos.

Destacó en ese sentido la importancia de comprender que estas van dirigidas, en primer lugar, a fortalecer la empresa estatal, incrementar la entrega de tierras, entre otras cuestiones que "permitan avanzar hacia ese futuro que queremos como cubanos".