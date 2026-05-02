La Habana, 2 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes, y advirtió que ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en la Isla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano instó a la comunidad internacional a tomar nota de estas amenazas y a determinar, junto al pueblo de Estados Unidos, si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional, sentenció Díaz-Canel.

“El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación. Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional. #LaPatriaSeDefiende

Las declaraciones del Presidente cubano se producen después de que el pasado viernes, el mandatario norteamericano afirmó que Cuba sería tomada "casi de inmediato" y sugiriera que un portaaviones podría posicionarse frente a las costas de la isla a su regreso del conflicto con Irán, argumentando que la sola demostración de fuerza sería suficiente para provocar la rendición.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció el viernes que la nueva amenaza de agresión militar, tras reforzar de modo drástico el bloqueo económico, eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera. El titular de Relaciones Exteriores afirmó que "los cubanos no nos dejamos amedrentar" y recordó la respuesta masiva del pueblo durante el Primero de Mayo.