Destacaron en la semana aportes productivos en Holguín

Holguín, 3 may (ACN) La condición de Vanguardia Nacional a la Cervecería Bucanero S.A., por Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba, en el contexto de las celebraciones por el Primero de Mayo, destacó en el ámbito noticioso de Holguín durante la semana.

En el Centro Cultural Bariay, de la ciudad cabecera, el colectivo festejó el otorgamiento de la bandera, reconocimiento que avala la eficiencia productiva de la planta y su gestión responsable con el medioambiente y la sociedad.

Entre otros indicadores tomados en cuenta para la alta distinción, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba, sobresale el crecimiento en la atención directa a más de mil 200 clientes estatales, la totalidad del sector del turismo y la gastronomía, así como el apoyo gratuito a la cultura y el deporte mediante la ejecución de diversas actividades en sus puntos de venta.

De igual manera, la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco), del territorio nororiental, recibió la bandera de Vanguardia Nacional por su contribución a la recuperación del oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa y su liderazgo en la pavimentación asfáltica en el país.

Relevante alcance tuvo la producción cooperada entre la mipyme Chapymec y la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), que impulsa la elaboración en la provincia de cartones para huevos, iniciativa que garantiza rentabilidad y calidad en la fabricación local de este renglón.

Alexander Fernández Guerrero, gestor comercial de Chapymec, refirió que la iniciativa surgió por la poca disponibilidad de estos insumos en el país y la tecnología del nuevo proyecto mantiene niveles de eficiencia y calidad en las producciones terminadas.

De igual forma, sobresalió la incursión de la Empresa de Conservas de Vegetales Turquino en la elaboración de alimento animal a partir de los principios de la economía circular, lo que posibilita disminuir residuos industriales y diversificar sus producciones con un impacto ambiental positivo.

Eva Portelles Cruz, especialista principal de la entidad, explicó que, ante la necesidad de contribuir a la actividad pecuaria y disminuir el vertido de desechos al ecosistema, la fábrica se consolida como líder nacional en la formulación de un ensilaje líquido, que favorece el aprovechamiento de las cosechas y el aporte a la economía territorial.

En otro orden de informaciones, resalta el regreso a la Ciudad de los Parques de las Romerías de Mayo, encuentro de amplio alcance gestado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), dedicado en esta ocasión al aniversario 40 de la organización y al centenario del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro.

Yasel Toledo Garnache, presidente de la AHS, adelantó que, debido a la situación actual caracterizada por el déficit de combustibles y electricidad, las Romerías tendrán dinámicas especiales sin perder las esencias que las distinguen.