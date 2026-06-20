Destaca viceministro respuesta de Cuba ante el cambio climático

Ciego de Ávila, 20 jun (ACN) El Plan del Estado Cubano para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) constituye una sólida política pública que muestra la hoja de ruta para alcanzar la resiliencia climática y, en general, la sostenibilidad ambiental, afirmó en Ciego de Ávila Daimar Cánovas González, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

En visita a esta provincia para participar en las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, enfatizó que la Tarea Vida es el instrumento rector de las acciones nacionales para la adaptación y mitigación del cambio climático, bajo el cual se avanza en diferentes frentes.

Aludió a la rehabilitación de manglares, la protección de las playas arenosas, el uso eficiente del agua para afrontar prolongados periodos de sequía, los estudios sobre los arrecifes coralinos y la reforestación en embalses, cuencas y zonas costeras.

A ello se suma la reubicación de instalaciones ubicadas en la primera línea de playa y la construcción de viviendas resistentes al cambio climático y sus efectos.

Cánovas González destacó la transición energética hacia fuentes renovables como un eje prioritario, considerando las capacidades instaladas para generar electricidad a partir del aprovechamiento de la luz solar, labor que experimenta un crecimiento en la nación.

El aumento de la generación de electricidad por esta vía se multiplicó durante el último periodo, lo que ayuda a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles, además de favorecer el cumplimiento de los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático.

Ejemplificó que, en provincias como Sancti Spíritus, reconocida durante las recientes celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, la energía solar evita emisiones de más de 117 mil toneladas de dióxido de carbono al año, circunstancias que aminoran la contaminación atmosférica.

El vicetitular del Citma señaló que en la actualidad la humanidad afronta una triple crisis planetaria, en la cual se entrelazan el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

En ese contexto Cuba se proyecta con una visión integral al comprender que no se puede enfrentar el cambio climático sin restaurar la diversidad biológica, ni frenar la contaminación sin aliviar la presión sobre los ecosistemas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas cubre el 16.37 por ciento (%) de la superficie terrestre y cerca del 30 de la marina, con 156 sitios legalmente declarados que resguardan manglares, arrecifes coralinos y bosques de montañas; solo en los últimos años se sumaron más de 80 mil hectáreas, en un esfuerzo para responder a la pérdida de la biodiversidad y la crisis climática.

Alertó que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana, y las estimaciones científicas son contundentes: el nivel del mar podría ascender 29.3 centímetros (cm) hasta el año 2050 y la subida pudiera ser de 95 cm para el 2100, con consecuencias como la inundación de miles de kilómetros cuadrados del territorio nacional.

A mediano plazo (año 2050) la disponibilidad de agua dulce pudiera disminuir en un 30%, los rendimientos en cultivos caerían en un 10 ó 15, avanzaría la degradación de los suelos ─cerca del 50% de la superficie agrícola ya presenta algún nivel de erosión─, y la temperatura media anual aumentaría hasta dos grados Celsius.

El viceministro del Citma denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, en el cumplimiento de las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.

“La política y gestión ambiental se ha enfrentado, durante 67 años, a un obstáculo cruel e ilegal, recrudecido con más de 240 medidas punitivas que impiden acceder a tecnologías limpias, financiamientos, capacitación e intercambios en temas clave”, expresó.

El 29 de enero último ─añadió─ una nueva Orden Ejecutiva declaró a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” y bloqueó los envíos de combustibles a esta isla, lo que representa un acto de guerra económica y genocida que viola el derecho internacional y daña doblemente.

De esa manera asfixian la economía y también sabotean las acciones ambientales destinadas a reducir la contaminación, conservar especies amenazadas, enfrentar el cambio climático y restaurar la degradación de los suelos.

La voluntad política, el compromiso del pueblo y las capacidades científicas construidas por la Revolución constituyen herramientas esenciales para enfrentar estos desafíos y, aun en condiciones complejas, Cuba ha sabido convertir los obstáculos en oportunidades para innovar, adaptarse y avanzar, resaltó Cánovas González.

Ponderó el protagonismo de las comunidades y el empuje de los jóvenes científicos, además de reconocer que en la actualidad la Tarea Vida cobra vida en el surco, las fábricas, el saneamiento de las ciudades y costas, la protección de los arrecifes, la recogida de plásticos y las decisiones cotidianas de consumo en cada hogar.

Con estas motivaciones y retos la mayor de Las Antillas conmemoró la Jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, en un año en que el llamado a actuar frente al cambio climático adquiere una urgencia especial bajo el lema Por el Clima Ya, con la guía y el ejemplo imperecedero del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución.