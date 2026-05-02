Desde el mundo con Cuba se alzan las banderas de la solidaridad

La Habana, 2 may (ACN) Amigos de Cuba en representación de 38 países, así como delegaciones de más de un centenar de organizaciones sindicales y solidarias toman cita hoy en el encuentro de solidaridad con la Isla en saludo a las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores.

Para Destiny Rivera, integrante del Comité “Hands off Cuba” (Manos fuera de Cuba por su traducción al español) en los Estados Unidos, tener la oportunidad de visitar la mayor de las Antillas en dos ocasiones ha sido una experiencia muy reveladora para contrastar toda la desinformación que se teje sobre la nación caribeña fuera de ella.

Sobre el sentido actual de la lucha hacia lo interno de la sociedad norteamericana, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que esta consiste en continuar la actividad por comunicar la realidad del archipiélago con la esperanza y propósito de generar presión para lograr el levantamiento del bloqueo, en un momento en que este se ha recrudecido a niveles aún más criminales.

“Empezar por nuestras familias, vecinos, escuelas, universidades; llegar con información, relatos e imágenes para sacar a flote historias que el Gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en manipular y negar”, afirmó.

Mencionó también la pertinencia de generar espacios de intercambio entre jóvenes, artistas y diferentes sectores de la sociedad, crear comunidades y debates en redes sociales en una conversación que permita llegar a más personas fuera de las fronteras del archipiélago e instar a todo el público estadounidense que tenga la posibilidad de venir a hacerlo pues es la mejor forma, a su consideración, de visualizar otra perspectiva de los acontecimientos actuales.

Con esta posición de apoyo internacional coincidió Edgar Villanueva, representante sindical de Venezuela, quién comentó que acudieron a la nación caribeña no solo a patentar el respaldo a un pueblo hermano, sino a intercambiar en amplias jornadas formativas con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con el fin de fortalecer la dirigencia y liderazgo obrero en la República Bolivariana de Venezuela.

“Estamos demostrando, por la vía de la acción que Cuba no está sola, que tiene el apoyo de los hermanos del Caribe y de otras partes del mundo, que acuden aquí como epicentro de la democracia participativa y protagónica, de la solidaridad sin fronteras” comentó a ACN a la vez que apuntó que abandonarla en este momento que sufre el cerco imperial es abandonar la lucha por esa esperanza de una alternativa global más humanista.

En ese batallar por la justicia y la paz, Cuba es abanderada y ejemplo y eso no se puede ignorar bajo ningún concepto, concluyó.