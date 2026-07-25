Desde de la cultura, el homenaje a la gesta del Moncada

Pinar del Río, 25 jul (ACN) Un emotivo espectáculo en el teatro José Jacinto Milanés, de esta ciudad, fue el homenaje de la cultura al aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Dirigida por Dorys Méndez, la velada titulada “Voces del pueblo” devino un canto a la memoria, el arte y la identidad nacional, con un elenco ciento por ciento de Pinar del Río.

Música, danza y poemas en tributo a la Patria y la soberanía por las que en 1953 un grupo de jóvenes decidió luchar y, aunque fue una derrota militar, encendió una llama en todo el país que la dictadura de Fulgencio Batista no pudo apagar.

Trova, bolero, son disfrutaron los asistentes, entre los que estuvieron los miembros del Buró Político del Comité Central Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.

Además, el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; y autoridades políticas y gubernamentales.

Vocal Universo, el quinteto de saxofones Arsis, la solista Ana Cristina Pozo, entre otros, y las declamaciones de jóvenes actores de Vueltabajo figuraron en el elenco del espectáculo cubanísimo.

Pinar del Río es tierra de campesinos, artistas, trabajadores que cada día se empeñan por salir adelante, y esta gala también constituyó un tributo a ellos, que hicieron al territorio merecedor de la sede de las actividades centrales por el 26 de julio.

Esa mañana de la Santa Ana, con Fidel Castro al frente, aquel grupo cambió el rumbo de la nación, guiados por los ideales de José Martí.

Y el “José Jacinto Milanés”, uno de los más antiguos de América Latina, fue el sitio elegido para honrar la historia y sus protagonistas, tras la mayor reparación de la última década.