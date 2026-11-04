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Desarrollarán en todo el país ejercicio estratégico Moncada 2026

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04 Noviembre 2026

La Habana, 4 nov (ACN) Como se ha venido informando por los medios de comunicación, los días 4 y 5 de noviembre se desarrollará en todo el país el Ejercicio Estratégico “Moncada 2026”.

  Este tiene como objetivo continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria. 

  Además, el viernes 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa, en el que nuestro pueblo participará en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa.

Consejo de Defensa Nacional

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