Denunció Morales Ojeda montaje de Washington para agresión contra Cuba

La Habana, 23 jul (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, denunció desde su perfil en la red social Facebook el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, al que calificó como una cortina de humo para justificar la agresión contra la Isla.

Morales Ojeda declaró que lo que Washington denominó espionaje constituye en realidad una legítima defensa frente a seis décadas de bloqueo, agresiones y actos de terrorismo patrocinados por ese país.

El dirigente señaló que el documento de cien páginas divulgado por el Departamento de Estado acusó a Cuba de infiltrar universidades estadounidenses, reclutar jóvenes y operar desde sus misiones diplomáticas, lo cual consideró parte de la guerra de desgaste contra la Revolución iniciada en 1959.

En su publicación expresó: "Mientras Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en todo el mundo y espía hasta a sus aliados, pretende señalar a Cuba, una isla bloqueada y asediada, que solo ha desarrollado inteligencia para protegerse de los planes de invasión de la CIA".

Morales Ojeda subrayó que la intención de Washington es fabricar un enemigo externo para desviar la atención de sus crisis internas y justificar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero como el genocidio que es.

Ante esa ofensiva mediática, Cuba convoca a los movimientos de solidaridad y a los gobiernos progresistas del mundo a no dejarse engañar por el nuevo montaje imperial, acotó el dirigente.