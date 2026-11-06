Demuestran pineros capacidad defensiva ante posible agresión enemiga (+ Fotos)

Nueva Gerona, 6 nov (ACN) En Isla de la Juventud, los movilizados demostraron hoy elevada capacidad defensiva ante posible agresión a Cuba como parte de las acciones por el Día Nacional de la Defensa.

‎ La jornada de preparación se efectuó en el Consejo de Defensa de Zona Abel Santamaría, donde la población participó en clases combinadas sobre arme y desarme del fusil AKM, lanzamiento de granadas y la protección de la población ante un golpe aéreo limitado fuerza invasoras.

‎ Parte del episodio, fue la activación de las brigadas de producción y Defensa, unos en la respuesta rápida en caso de disturbios provocados por la contrarrevolución interna, la elaboración de alimentos y la protección de un objetivo socioeconómico.

‎ El Día Nacional también previó la activación de los radioaficionados ante el posible colapso de las comunicaciones, la defensa a ultranza del río Las Casas con minas navales a fin de evitar por esa vía el desembarco de fuerzas de operaciones especiales.

‎ Con este entrenamiento, concluyó el ejército estratégico Moncada 2026 en el Municipio Especial en el que participaron con realismo las estructuras de dirección, fuerzas y medios del territorio, a fin de perfeccionar los conocimientos y habilidades para la defensa de

‎escenarios que permitieron consolidar la preparación individual y colectiva de los participantes.

‎Como parte del entrenamiento, también se desarrollaron ejercicios de enmascaramiento, sanidad y demostraciones con el empleo de vehículos aéreos no tripulados.

‎ Bajo la doctrina de la Guerra de todo el pueblo, los locales envían un mensaje al mundo, Cuba es un país de paz, no desea la guerra, pero quien intente agredir la encontrará en cada comunidad un avispero dispuesto a defender la soberanía de la Patria.