Condenaron holguineros acusación de EE. UU. en contra de Raúl Castro

Holguín, 3 jun (ACN) Con la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez en mano, el periodista holguinero Aroldo García rechazó hoy las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, en la Plaza Mayor General Calixto García, y evocó su compañía junto al pueblo en defensa de la patria.

Durante la Tribuna Abierta Antimperialista que repudió la imputación del gobierno estadounidense y celebró los noventa y cinco años del líder de la Revolución cubana, el comunicador rememoró la cercanía de Raúl con el pueblo, persistente frente a batallas, retos y carencias.

El también corresponsal de Radio Rebelde aludió al patriotismo, la lealtad en años de lucha por la soberanía, la nobleza y el cariño del General de Ejército hacia la niñez, como forma de asegurar la continuidad histórica de la Revolución.

Yaiselín González Méndez, joven jurista y madre holguinera, impugnó cualquier tipo de agresión armada contra la mayor de las Antillas, por representar un cúmulo de sangre y dolor familiar y una fractura eterna para el suelo patrio.

La jurista expuso que representa a las generaciones nacidas en el llamado período especial (1990-2000), bajo una persecución económica constante, pero con profundo respeto hacia quienes fueron escudo de la soberanía y defensores de la vocación del diálogo por encima de la guerra.

Los holguineros acudieron al acto en celebración del natalicio del líder revolucionario y en rechazo a la acusación del gobierno estadounidense, motivada por la defensa de la soberanía del espacio aéreo nacional en febrero de 1996, ante las violaciones de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Raúl Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Birán y se incorporó desde muy joven a la lucha por la libertad y la igualdad; hoy es reconocido por su carácter sencillo, afable y afectivo hacia quienes compartieron su compañía.