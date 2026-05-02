Con Cuba, la solidaridad es más que una proclama

La Habana, 2 may (ACN) La denuncia y rechazo enérgico a la escalada violenta del actual Gobierno estadounidense que amenaza a Cuba y constituye la principal amenaza a la paz y la seguridad internacionales fueron hoy los ejes centrales de la declaración final del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo “100 Años Con Fidel”.

El documento recoge el acuerdo común de los 766 delegados de 36 países en representación de 152 organizaciones políticas, sociales, sindicales, de solidaridad, juveniles y de paz, reunidos en La Habana en condenar, además, las múltiples acciones hostiles tomadas por Washington como son el bloqueo energético y la amenaza de guerra contra la mayor de las Antillas, entre otros.

Los participantes evaluaron el momento actual en que tiene lugar el espacio, en medio de un escenario mundial de crisis multidimensional de carácter económico, financiero, político, de seguridad y ambiental, agravada por la escalada belicista del imperialismo norteamericano.

Alerta el texto que el gobierno de los Estados Unidos, en el afán de preservar su hegemonía en declive, viola de manera flagrante y sistemática el Derecho Internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; en una postura que atiza conflictos, promueve agresiones militares y guerras para el saqueo de recursos naturales de Estados soberanos, los cuales son precedidas de campañas de mentiras y desinformación para legitimar sus pretensiones.

De esta manera, se expresa además el rechazo a la nueva Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, fechada este 1 de mayo, que impone nuevas medidas coercitivas unilaterales, ilegales y abusivas contra la nación caribeña en sectores claves como la energía, minería y defensa, con la única intención de castigar colectivamente al pueblo cubano.

No obstante, a esta agresión multidireccional, subrayan que la resistencia del pueblo cubano se multiplica en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y que sus ideas antimperialistas, humanistas y latinoamericanistas poseen plena vigencia para enfrentar los colosales desafíos del mundo actual.

La declaración se posicionó por mantener la proclama de America Latina y el Caribe como Zona de Paz, aspiración que se ve ensombrecida por la retórica de confrontación impulsada por la actual administración estadounidense a niveles sin precedentes.

En el orden internacional, aunaron también su voz por la campaña internacional por la liberación inmediata del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por el cese del genocidio sionista contra el pueblo palestino y de repulsa por el ataque perpetrado por las tropas israelíes contra la segunda flotilla humanitaria Global Sumud, así como la exigencia para la liberación inmediata de los activistas secuestrados por las fuerzas de ocupación.

El texto culmina con el compromiso de los presentes a la movilización permanente en favor de Cuba, a la creación de una red mundial para contrarrestar la manipulación mediática y organizar la solidaridad hacia la isla y a continuar impulsando el Convoy Nuestra América, como mecanismo efectivo de solidaridad política y material.

Insta asimismo a los amigos de todo el mundo a participar en el I Coloquio Internacional "Fidel: legado y futuro", que se celebrará del 10 al 13 de agosto próximo, como forma de acompañar a Cuba en la hora que más lo necesita y honrar así la obra y legado de Fidel.