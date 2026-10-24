Chequeó tareas Consejo de Defensa en San Miguel del Padrón

La Habana, 24 oct (RHC) El Consejo de Defensa de Zona (CDZ) San Francisco de Paula, en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, evaluó la marcha de las tareas de la defensa y la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, en encuentro presidido por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, y Manuel Marrero Cruz, jefe del Órgano Económico y Social.

Durante el intercambio este viernes, encabezado también por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, y el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, se realizó un balance del plan de trabajo del CDZ, centrado en la logística, el orden interior y la atención social a la población, precisó el periódico Granma.

Rolando Salgado Pequeño, presidente de la Zona de Defensa del territorio, subrayó que existen alrededor de 30 destacamentos de respuesta rápida, los cuales han contribuido a que la actividad delictiva se reduzca.

Añadió que se intensifican las acciones de enfrentamiento al consumo de droga, así como medidas de seguridad y control sobre los principales grupos electrógenos y subestaciones eléctricas.

En el ámbito social, Salgado Pequeño explicó que se han colocado tanques de agua en puntos de fácil acceso y los actores económicos de la zona realizan el pago a jubilados y pensionados, además de entregar módulos a sectores priorizados y donativos de alimentos y otros menesteres a personas en situaciones de vulnerabilidad, al Programa Materno Infantil y al Sistema de Atención a la Familia.

Marrero Cruz enfatizó en la necesidad de realizar un levantamiento del potencial logístico de la zona, a partir de las potencialidades productivas de todos los actores económicos.

En la medida en que continuemos identificando las potencialidades y la incidencia directa e indirectamente de las transformaciones económicas y sociales en la zona, vamos seguir fortaleciendo la preparación para la defensa, que es el objetivo principal, precisó el Primer Ministro cubano.

De igual forma, llamó a ampliar patios y parcelas, y a potenciar el uso de organopónicos para garantizar la disponibilidad de alimentos ante una situación excepcional.

Puntualizó sobre la necesidad de buscar variantes para asegurar una de las prioridades, el agua, y resaltó que la población debe estar informada sobre los puntos de abastecimiento ante contingencias.

Por su parte, Valdés Mesa instó a las autoridades a anticiparse a los problemas y a fortalecer la comunicación con la población.

De acuerdo con la publicación, los factores de la comunidad reiteraron la importancia de la preparación para la defensa y que se requiere activar las organizaciones de masas, como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, para enfrentar cualquier eventualidad.