Chequeó Díaz-Canel sistema de abasto de agua en Cosculluela

La Habana, 23 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recorrió este martes el sistema de abasto de agua de Cosculluela, en el municipio de Boyeros, como parte del seguimiento al Programa Integral destinado a la capital.

Desde el campo de pozos, segunda fuente en importancia del sistema oeste de La Habana, el mandatario evaluó las acciones dirigidas a mejorar el servicio que beneficia a los municipios de Playa y Marianao, precisó la Presidencia desde su web institucional.

Díaz-Canel subrayó la necesidad de mantener informada a la población sobre la situación del abasto de agua, mediante espacios públicos y digitales, y destacó el valor de la interacción directa con la ciudadanía.

El director general de Aguas de La Habana, Yosvani Rubí Bazail, declaró que se trabaja en los cuatro grandes sistemas de abastecimiento de la capital junto a la Unión Eléctrica, con alternativas como energía solar y grupos electrógenos.

Rubí Bazail explicó que la mejoría será progresiva, pues las labores implican afectaciones temporales en los bombeos.

Señaló que ya se ejecutaron trabajos en conductoras para reducir pérdidas y se avanza en el mantenimiento de equipos de bombeo y redes de distribución.

En el sistema de Cosculluela se realizaron acciones de mantenimiento civil y reparación de caminos internos, además de labores para eliminar fugas.

El directivo indicó que queda pendiente la automatización del campo de pozos, lo cual permitirá reducir errores humanos y agilizar la recuperación ante interrupciones.

Acompañaron a Díaz-Canel, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; el primer secretario del Comité Provincial del PCC en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez.