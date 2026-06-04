Celebra Asociación Cubana de Naciones Unidas su aniversario 79

La Habana, 4 may (ACN) Una declaración de rechazo a la acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, por el gobierno de Estados Unidos marcó el sentir de la sociedad civil cubana que forman parte de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) en la celebración por el aniversario 79 de su constitución.

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, precisó que ante la situación de peligro que vive la nación y el mundo es preciso continuar el trabajando a favor de la paz, la cooperación internacional, la defensa de la Revolución y la integridad de la nación.

Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, reconoció el trabajo de la ACNU Y explicó los pormenores de la política agresiva de la actual administración estadounidense.

Significó que, ante esta hora decisiva, Cuba sigue defendiendo a la Patria y sus derechos a la autodeterminación.

Varias voces de la sociedad civil cubana, diversa y plural, expresaron su sentir ante la situación que vive en estos momentos la nación y se transmitió un saludo a los trabajadores de la salud y la educación, que a pesar de las dificultades continuan realizando su importante labor.

En el acto fueron reconocidos socios destacados de la ACNU durante el pasado año, y también a aquellos que cumplen aniversarios cerrados en el 2026.

Se encontraban presentes Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, y Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba.