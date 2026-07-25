Camagüeyanos demostraron que el Moncada de hoy es la Patria (+Fotos)

Camagüey, 25 jul (ACN) Con la certeza de que la Revolución constituye una obra de justicia e igualdad social, en el municipio de Minas, sede del acto provincial por el 26 de Julio, el pueblo camagüeyano demostró que el Moncada de hoy es la Patria.

Al pronunciar las palabras centrales, Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), afirmó que en medio del complejo escenario actual está la guía del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su pensamiento y su obra.

Lo revolucionario de estos tiempos, aseveró, no es quedarse con los brazos cruzados, sino movilizar al pueblo, aprovechar al máximo los escasos recursos, levantarse cada día con la disposición de enfrentar cualquier agresión externa, estimular la participación y el control popular y exigir a las instituciones respuestas eficaces y oportunas ante las demandas de la ciudadanía.

A propósito de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales, acotó que resultan necesarias para incrementar la producción nacional, incrementar los ingresos, promover la inversión extranjera y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.

Justo en la tierra donde el Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz señaló el camino de la independencia, Simón Noris convocó al pueblo camagüeyano a defender la soberanía y a desarrollar un movimiento político que impulse un mayor progreso.

Minas, remarcó, constituye un ejemplo de cuánto más se puede hacer en tiempos difíciles, y en ese sentido, Yurisán Fernández Conde, primer secretario del Comité Municipal del PCC en esa localidad, consideró que el territorio asume desafíos importantes entre los que mencionó la necesidad de transformar los bajos niveles de abastecimiento a la población, cumplir con los planes de siembra, en particular los cultivos rústicos, y continuar potenciando inversiones en las fuentes renovables de energía.

Durante la jornada conmemorativa por el Día de la Rebeldía Nacional, camagüeyanos herederos de la estirpe de aquella generación del centenario se incorporaron a las filas de la vanguardia comunista al recibir el carné que los acredita como militantes del PCC.

De igual manera, merecieron un reconocimiento organismos e instituciones que contribuyeron con el desarrollo y los avances de ese territorio, entre los que resaltan la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Sergio González, CCS Combate de Bonilla, Proyecto de Desarrollo Local Flamingo, así como entidades provinciales entre las que sobresalen la Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey, una empresa estatal socialista con encadenamientos productivos y logros palpables en el cambio de la matriz energética en sus unidades empresariales de base.

Por segunda ocasión consecutiva el municipio de Minas recibió, de manos de las máximas autoridades del PCC y el Gobierno en Camagüey, la condición de Vanguardia Provincial por sus esfuerzos en las tareas productivas, económicas y sociales, mientras que Vertientes mereció un reconocimiento por sus destacados aportes.